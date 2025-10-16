ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（53）が15日（日本時間16日）、本拠で行うブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズ（NLCS）第3戦に向け、ドジャースタジアムで会見を行った。打撃不振に苦しむ大谷翔平投手（31）について質問が集中する中、変わらない信頼感を示した。

大谷はフィリーズとのワイルドカードシリーズ（WCS）では9打数3安打4打点、2本塁打を放つなど突破の原動力となったが、地区シリーズ（DS）に入ってから調子は急下降。フィリーズとのDSでは18打数1安打に終わり、NLCSでもここまで2試合で7打数1安打と苦しんでいる。

NLCS開幕前には「あのパフォーマンスのままではワールドシリーズは勝てない」と言及していたが、NLCS初戦では無安打ながら3四球で勝利に貢献。14日（同15日）の第2戦では3―1の7回1死三塁の場面で20打席ぶりの安打＆打点となる右前打を放つなど、復調への兆しは見せてきた大谷への信頼感を示す。

「WSは勝てない」について「今もそう思っている」としたうえで、NLCSでの打撃内容を「彼がラインナップに入り、試合に出続けていること自体もそうだし、四球を選ぶことで、後ろの打者たちに打点のチャンスを与えている。そうしたこともすべて“貢献”だと思っている」と評価した。

そのうえで「だから、自分としてはミルウォーキーでの最初の2試合は素晴らしい投資になっていると思う。そういうプレーを私はずっと求めていたし、そこを評価している」と今後のさらなる活躍に期待を寄せる。「彼は間違いなく非常に才能のある選手であり、我々も彼に大いに期待している。だから、彼自身の中に高い期待があって、それが結果として出ないときにフラストレーションがあるのは当然だ。彼は非常によく準備しているし、まだまだ野球はたくさん残っている」と結果が出ない現状の、大谷の胸中を思いやった。