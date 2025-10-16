山田涼介、儚くも温かい圧倒的ビジュアル “余韻”のために必要なこと語る
Hey! Say! JUMPの山田涼介が、22日発売の美容雑誌『VOCE』12月号（講談社）で圧倒的なビジュアルで贈る大好評連載『BEAUTY DICTIONARY』に登場する。
今回のテーマは、「余韻／いつまでも残っている」というような意味を持つ「linger」。赤いニットに包まれながら、懐かしいラジカセで音楽を聴いたり、家の中で物思いに耽ったり。儚くも温かいビジュアルに注目だ。
インタビューでは「余韻を提供するために心がけていること」や「秋になると行きたくなるところ」について、たっぷりと語ってくれた。山田の「今の思い」が詰まった、『VOCE12月号』でしか見られないスペシャルな姿に注目が集まる。
