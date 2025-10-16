WILD BLUE・山下幸輝、ドラマ初主演決定 就活生が挑む真理バトル『プロパガンダゲーム』 松本怜生とのW主演【コメントあり】
ボーイズグループ・WILD BLUEの山下幸輝と俳優の松本怜生が、MBS/TBS ドラマイズム枠で11月18日にスタートする『プロパガンダゲーム』（MBS：毎週火曜 深0:59〜／TBS：毎週火曜 深1：28〜）でW主演を務めることが発表された。
【写真】ネイビー姿を着こなした就活生役の山下幸輝
根本聡一郎氏による同名小説が原作。2022年には舞台化されたほか、講談社の漫画アプリ『コミックDAYS』でコミカライズされ、現在連載中。
就活生8人が挑むのは、“広告”を武器に国民を戦争へと導く究極の採用試験。政府チームとレジスタンスチームの2チームに分かれ、2つの密室で繰り広げられる情報戦は、仲間を信じるか、利用するか。チーム戦であり、自らの採用を懸けた個人戦でもある。それぞれの思惑、信念、そして剥き出しになる本性が交錯する心理バトル。そして彼らを試す広告代理店〈電央堂〉は、いったい何を企んでいるのか。SNSが世論を支配する時代を痛烈に映し出す、新感覚の心理ゲーム・エンターテインメント。
レジスタンスチームの中心人物であり、学生時代はバックパッカーで世界中を回っていた今井貴也役には、2022年ドラマ『君の花になる』でブレイク、以降ドラマ『私の町の千葉くんは。』『御上先生』映画『見える子ちゃん』など数々の話題作に出演、WILD BLUEのメンバーとしても活躍する山下が決定。本作がテレビドラマ初主演となる。
今井のライバルであり、政府軍の中心人物、大物政治家を父親に持つ後藤正志役には、2022年にドラマ『パパとムスメの7日間』で連続ドラマ初レギュラー出演を果たして以降、連続テレビ小説『おむすび』をはじめ数々の作品に出演し、主演ドラマ『シンデレラ クロゼット』での熱演が話題になった松本が決定した。
なお、脚本はドラマ『院内警察』や『世にも奇妙な物語』の諸橋隼人氏、監督は『白暮のクロニクル』の佐々木豪氏のタッグで描く。
【コメント】
■山下幸輝
今回出演のお話を頂いた時は素直にうれしかったですし、予測不能な展開にとてもワクワクしました。今井くんは明るくてチャーミングで真っ直ぐなキャラクターでそんなパワフルな部分が就職試験に、宣伝ゲームに、レジスタンスチームにどう影響するのか。今絶賛撮影中で膨大なセリフ量と戦いながらレジスタンスの皆さんと励まし合いながら毎日を過ごしております（笑）。
W主演の松本怜生くんとも久しぶりの共演ということでとてもワクワクしております。今作プロパガンダゲーム、レジスタンスチームvs政府チームでの団体戦ゲームだけど、就職試験という個人戦、今この時代を生きている皆さんにクリティカルにささる、そして素直に楽しんでいただける作品になるかと思います。プロパガンダゲーム、皆さんと一緒に盛り上げていけたらと思います！
■松本怜生
広告宣伝で国民を戦争に扇動していくという題材を初めて読んだとき、フィクションでありながら、現代社会にも通じるリアリティを強く感じました。SNSが発達し、さまざまな宣伝の形が生まれる今、この作品に参加できることをとても光栄に思います。2年前に共演した山下幸輝くんと、今回はW主演として再びお芝居できることもすごくうれしいです。チーム一丸となってこの作品に向き合っています。ぜひ最後までご覧ください！
