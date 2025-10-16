INI、ミラノを歩く姿が表紙に決定 市街地での撮り下ろしがまるで“映画のワンシーン”
11人組グローバルボーイズグループ・INIが、23日発売のファッション誌『ViVi』（講談社）12月号増刊表紙を飾る。
【写真】運航開始当日！INI×南海電鉄「マジラピ号」
INIは9月末、ミラノ・ファッションウィークのショーに全員で初めて招待された。同誌は、11人が世界と触れる瞬間に立ち会いたい、輝かしい瞬間を写真に収めたいと考え、グループの過密スケジュールの合間を縫って、ミラノ市街地での撮り下ろしを敢行。急きょ、増刊表紙を飾ることが決定した。
カバーストーリーのテーマは「ミラノで見た夢」。EMPORIO ARMANIの美しく仕立てられたシャツとスーツに袖を通し、コレクション会場から出てくるメンバー。歓声が上がり、パパラッチやギャラリーに追われ石畳を闊歩（かっぽ）する11人。イタリアの洒落者たちも振り返るほどの、圧倒的なオーラで歩くINIは世界で活躍するセレブリティーそのものだった。撮影では、スタイリッシュな11人のおかげで、ミラノのなんでもない道が映画のワンシーンのような絵になるほど。11人で大通りをただ歩いている姿が表紙に採用された。
インタビューでは、ショーの感想はもちろん、ミラノでのメンバー間のエピソード、世界に触れた11人それぞれの目標などを取材。11人から見たミラノの景色を収録している。
また、特別とじ込み付録には両面仕様のINI・ミラノスペシャルピンナップも付く。
