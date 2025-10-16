ハマスが合意の履行を拒否するならイスラエル軍のガザ攻撃容認を検討するとトランプ氏/Mark Schiefelbein/AP

（ＣＮＮ）トランプ米大統領は１５日、ＣＮＮとの電話インタビューで、イスラム組織ハマスが和平合意の履行を拒否する場合、イスラエル軍によるパレスチナ自治区ガザ地区攻撃の容認を検討すると述べた。自身がゴーサインを出せばイスラエル軍はすぐさま戦闘に戻るとも指摘した。

トランプ氏のコメントは、和平合意に盛り込まれている、生死を問わずすべての人質を引き渡すという取り決めをハマスが守っていないとイスラエルが非難している中でのもの。

生存している人質２０人は全員解放されたが、死亡した人質２８人のうち１５日までに返還された遺体は７体にとどまっている。和平合意ではイスラエルが正式に停戦に合意してから７２時間以内に人質全員を引き渡すこととなっている。

遺体の引き渡しが進まないことから、不満を募らせているイスラエルはガザ地区への人道支援物資の搬入を制限、あるいは延期すると国連に通告した。だがこれまでのところ、停戦は守られている。

情報筋によると、１５日夜にも４〜５人の遺体が引き渡される見込み。

ガザではこのところハマスと敵対勢力との間で武力衝突が発生しており、一部のケースでは公開処刑に至ったとみられる。トランプ氏は以前、ハマスは武装解除しなければならないと警告しており、そうでなければ「我々がハマスを武装解除する」と述べていた。

ハマスが武装解除を拒んだ場合の対応について問われたトランプ氏は「考えている」と回答。自身が容認すればイスラエル軍はガザでの戦闘に戻るとの見解を示した。「もしイスラエル軍がガザに戻って、ハマスを徹底的にうちのめすことが可能なら、そうするだろう」と述べた。