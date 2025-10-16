timelesz・松島聡、大人の透明感で魅せる「自分らしさの現在地」 メンバーへの思いも
8人組グループ・timeleszの松島聡が22日発売の美容雑誌『VOCE』12月号（講談社）の表紙に登場する。
NETFLIXで配信され社会現象を巻き起こした「timelesz project-AUDITION-」での、芯ある優しさに注目が集まり、10月には主演ドラマがスタートするなど、「ビジュアルもマインドもピュアな美しさが止まらない」とさらに人気が高まる松島の魅力をぎゅっと凝縮した。
今回の企画テーマは「自分らしさの現在地」。さまざまな経験を重ねてたどり着いた、松島が27歳の今考える“自分らしさ”について、柔らかな日差しが差し込むスタジオでナチュラルな姿を捉えた撮影と、濃度の高いインタビューとで紐解いていく。
撮影日は、まだ暑さの残る晩夏のなか、笑顔の松島が登場した瞬間から、スタジオが穏やかで優しい空気に包まれてスタート。タンクトップとデニムジャケット、ブラックのロングコート、デニムに白シャツといった“大人の自然体”をテーマに用意した３パターンの衣装を、見事に着こなした。
20代前半では「かわいい」印象が強かった松島だが、27歳の今、立っているだけでオーラを醸し出すその姿は、まさに“大人の透明感”。撮影中の様子を少しでもファンの方に伝えようと、撮影カットを映すモニターを自ら動画に収める姿に、ファンのことを想う誠実さが伝わってきた。
松島が自分らしくあるために大切にしていること、さまざまな活動をしながらも肩書は「アイドル」でありたいという願い、心も身体も美しくあるためにしていること、そして松島から見た「timelesz」のメンバーそれぞれの“らしさ”についてまで。松島のことが好きになること間違いなしの内容となっている。
