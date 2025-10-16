中森明菜、椎名林檎、IVE・REI & LIZらが松田聖子カバー トリビュート盤をAmazon Musicで独占先行配信
Amazon Musicが、松田聖子のデビュー45周年を記念したオフィシャルトリビュートアルバム『永遠の青春、あなたがそこにいたから。〜45th Anniversary Tribute to SEIKO MATSUDA〜』を、11月5日から独占先行配信することが決定した。あわせて、Amazonでは初回限定盤を含むCDの先行予約もスタートした。
【画像】これは欲しい！松田聖子ポータブルレコードプレーヤー
同アルバムには、松田にリスペクトを寄せる8組のアーティストが参加。中森明菜、椎名林檎、GRe4N BOYZ、大野雄大（Da-iCE）、Daoko、Suiet、REI & LIZ（IVE）、FRUITS ZIPPERと、1980年代から2020年代まで、各時代を代表するアーティストが名を連ねている。ジャンルも性別も異なるアーティストたちによる、センスあふれるアレンジと選曲は、往年の名曲に新たな息吹をもたらしている。
各アーティストの担当楽曲も発表されており、GRe4N BOYZは「瑠璃色の地球」を、大野は「あなたに逢いたくて〜Missing You〜」をカバー。椎名は「SWEET MEMORIES」を選び、独自の解釈で新たな表情を引き出している。中森は「赤いスイートピー」をしっとりと歌い上げ、Daokoは「渚のバルコニー」、Suietは「蒼いフォトグラフ」をそれぞれ担当。さらに、FRUITS ZIPPERは「青い珊瑚礁」を、REI & LIZは「Rock’n Rouge」を披露している。
松田は今回の企画について「私は、今年、デビュー45周年を迎えました。たくさんの皆様に応援していただき、ここまで来ることができました。本当にありがとうございます。このたび、様々な素晴らしいアーティストの皆様に、私の曲を歌っていただき、とても嬉しいです。とても素敵なアルバムです!!たくさんの皆様にお楽しみいただけたら幸いです」とコメントを寄せている。
同作は、Amazon MusicアプリやAlexa搭載デバイスなど、対応する端末を通じて楽しめる。Amazonのアカウントを持っていれば無料で楽しめるが、Amazon Music Unlimitedへの登録がない場合はシャッフル再生となる場合がある。
また、Amazonでは、特設ページにてCDの予約を開始。CDは初回限定盤と通常盤の2形態で展開され、初回限定盤は、Yoshifumi Shiozawaによる松田の描き下ろしイラストが使用された透明三方背ケース仕様となる。
■収録曲
M01 「瑠璃色の地球」GRe4N BOYZ
M02 「Rock’n Rouge」REI & LIZ（IVE）
M03 「青い珊瑚礁」FRUITS ZIPPER
M04 「渚のバルコニー」Daoko
M05 「赤いスイートピー」中森明菜
M06 「あなたに逢いたくて〜Missing You〜」大野雄大（Da-iCE）
M07 「蒼いフォトグラフ」Suiet
M08 「SWEET MEMORIES」椎名林檎
