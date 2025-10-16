INI、ミラノ市街地で撮り下ろし敢行「ViVi」4年ぶり表紙で圧倒的オーラ放つ
【モデルプレス＝2025/10/16】グローバルボーイズグループ・INI（アイエヌアイ）が、10月23日発売の雑誌「ViVi」12月号増刊（講談社）の表紙に登場する。
【写真】INI、フォーマル衣装でクールな表情
いまもっとも勢いのあるグローバルボーイズグループ・INI。9月末、彼らがミラノ・ファッションウィークのショーに初めて11人全員で招待されることになった。INIの11人が世界と触れる瞬間に立ち会いたい、輝かしい瞬間を写真に収めたいと考えた「ViVi」は、グループの過密スケジュールの合間を縫って、ミラノ市街地での撮り下ろしを敢行。急遽、「ViVi」12月号の増刊表紙とすることにした。カバーストーリーのテーマは「ミラノで見た夢」。
EMPORIO ARMANIの美しく仕立てられたシャツとスーツに袖を通し、コレクション会場から出てくるメンバー。歓声が上がり、パパラッチやギャラリーに追われ石畳を闊歩する11人。イタリアの洒落者たちも振り返るほどの、圧倒的なオーラで歩く彼らは世界で活躍するセレブリティそのものだった。撮影では、スタイリッシュな11人のおかげで、ミラノのなんでもない道が映画のワンシーンのような絵になったほど。11人で大通りをただ歩いている姿が表紙に採用されることになった。
インタビューでは、ショーの感想はもちろん、ミラノでのメンバー間のエピソード、世界に触れた11人それぞれの目標などを取材。二十二の瞳から見たミラノの景色を収録している。また、特別とじ込み付録には両面仕様のINI・ミラノスペシャルピンナップもついてくる。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆INI、ミラノで撮り下ろし敢行
