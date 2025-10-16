Hey! Say! JUMP山田涼介の“心に残るもの”とは 赤ニットに包まれ連載登場
【モデルプレス＝2025/10/16】Hey! Say! JUMPの山田涼介が、10月22日発売の雑誌「VOCE」12月号（講談社）に登場。連載「BEAUTY DICTIONARY」で、儚くも温かいビジュアルを披露している。
【写真】山田涼介、大人の魅力際立つラグジュアリーなサテンパジャマ姿
今回のテーマは、「余韻／いつまでも残っている」というような意味を持つ「linger」。山田は赤いニットに包まれながら、懐かしいラジカセで音楽を聴いたり、家の中で物思いに耽ったりする姿を披露している。
また、インタビューでは「余韻を提供するために心がけていること」や「秋になると行きたくなるところ」について、たっぷりとトーク。山田の「今の思い」が詰まった姿を見ることができる。
今号の通常版表紙は戸田恵梨香、増刊表紙はtimeleszの松島聡。そのほか誌面には、出口夏希、森絵梨佳らが登場する。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】山田涼介、大人の魅力際立つラグジュアリーなサテンパジャマ姿
◆山田涼介「余韻を提供するために心がけていること」とは
今回のテーマは、「余韻／いつまでも残っている」というような意味を持つ「linger」。山田は赤いニットに包まれながら、懐かしいラジカセで音楽を聴いたり、家の中で物思いに耽ったりする姿を披露している。
◆表紙は戸田恵梨香＆松島聡
今号の通常版表紙は戸田恵梨香、増刊表紙はtimeleszの松島聡。そのほか誌面には、出口夏希、森絵梨佳らが登場する。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】