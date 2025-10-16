″経済圏″別に使い分けておトクをゲット！最強の「年会費無料クレジットカード」大研究

″経済圏″別に使い分けるとおトク？

今年８月、クレジットカード業界に衝撃的なニュースが走った。

「『マリオットボンヴォイアメリカン・エキスプレス・プレミアム・カード』（通称ＭＢＡ）の年会費が４万９５００円から８万２５００円と３万円以上アップし、目玉特典だったマリオット系列ホテルへの無料宿泊の達成条件も厳しくなるという″改悪″が発表されました。おトクな有料クレカの代表格だったＭＢＡの魅力度が落ちたことで、消費者の中で有料カードの″改悪″が連鎖するかもしれないという疑念が高まり、代わって無料クレカへの関心が高まっています」（ファイナンシャルプランナーの秋山芳生氏）

とはいえ、数ある年会費・入会費無料の「無料クレカ」の中から、どのカードを選べばいいのか。「″経済圏″別に使い分けるとおトク」と話すのは、金融ライターの池田星太氏だ。

″経済圏″は、一つの企業グループが、提供するサービスを連携させ、共通のポイント制度などを用意する経済システムのこと。この中で注目したいのは、楽天グループの「楽天経済圏」（楽天ポイント）、ソフトバンクグループの「ＰａｙＰａｙ経済圏」（ＰａｙＰａｙポイント）、ＫＤＤＩの「ａｕ経済圏」（Ｐｏｎｔａポイント）、ＳＭＢＣグループの「Ｖポイント経済圏」（Ｖポイント）の４つだ。

「楽天モバイルや楽天市場など、楽天経済圏をよく利用するなら、『楽天カード』一択でしょう。年会費無料ながら基本還元率が１％と高水準で、楽天市場で買い物をすれば３％以上の還元率を期待できます。さらに、グループ会社である楽天証券でのクレカ積み立てにも対応しているため、新ＮＩＳＡなどで投資をした分もポイント還元を受けることができます。また、提携しているＥＮＥＯＳでは基本１％に加えて給油２Lにつき別途１ポイント、コスモ石油では200円利用につき別途１ポイントが貯まるなど、車を利用する方の味方でもあります」（池田氏）

利用する携帯キャリアがａｕやＵＱモバイルならば、『ａｕＰＡＹカード』を発行するのもいいだろう。基本還元率１％のほか、ａｕ系キャリアのユーザーならａｕＰＡＹマーケットでの買い物で最大還元率10％が狙える。

「ただ、『楽天カード』や『ａｕＰＡＹカード』で最大限に還元を受けたい場合、複数のサービスや対象店を利用したり、複雑な条件を達成したりしなければなりません。その点、ＰａｙＰａｙ経済圏の『ＰａｙＰａｙカード』は至ってシンプル。ＰａｙＰａｙの還元率が0.5％アップするのです。利用状況に応じて還元率がさらにアップする『ＰａｙＰａｙステップ』という仕組みもありますが、条件達成の難易度と得られる恩恵が釣り合わないので、基本的に無視してかまいません」（同前）

Ｖポイント経済圏の代表的なカードは『三井住友カード（ＮＬ）』だが、基本還元率は他社には劣る0.5％。しかし、セブン-イレブンやローソン、マクドナルドなど対象店でのタッチ決済等を利用すると還元率が７％に跳ね上がる。ＳＭＢＣグループはＳＢＩ証券と資本業務提携をしているため、ＳＢＩ証券でのクレカ積み立ての対象カードにもなっている。

「上位カードの『三井住友カードゴールド（ＮＬ）』の年会費は５５００円ですが、年間100万円を利用すると、翌年以降の年会費が永年無料になります。さらに、100万円以上の利用で１万ポイントが貰えるので、実質還元率は1.5％になります。年間100万円利用にハードルを感じるかもしれませんが、家賃や生活費をこのカードで決済すれば、案外スムーズに達成できます」（前出・秋山氏）

『FRIDAY』2025年10月17日号より