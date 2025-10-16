「朝晩の気温差」にこの1枚！【しまむら】大人の即戦力♡「高見えブルゾン」

朝晩の気温差が気になり始める今の時期、サッと羽織れる薄手のアウターを備えておきたいところ。そんなときにちょうどいいアイテムが【しまむら】には揃っています。今回おすすめしたいのは、バルーンシルエットのフェミニンなブルゾン。ウエストや裾のギャザーがコーデに華やぎをプラスしてくれそう。着こなしと合わせて、その魅力をお届けします。

ふんわりシルエットで華やかに

【しまむら】「YUMスソバルーンBZ」\2,420（税込）

ふんわりと膨らんだバルーンシルエットが華やかなブルゾン。今季トレンドカラーのシックなブラウンが上品で、高見えをサポート。ボリュームがありながら、シンプルなノーカラーで顔まわりはすっきりとした印象に。プチプラコーデを中心に投稿しているインフルエンサーの@hiro77andさんは、「丈感好きすぎて即決でした」とお気に入りの様子。

レースワンピと合わせたフェミニンな最旬コーデ

今季もシアーやレースなどのレイヤード向けのアイテムは注目度高め。スナップ甘めのレースアイテムも、こっくりとしたブラウンのブルゾンを羽織ればグンと大人っぽい雰囲気に。コンパクトな丈感のブルゾンはバランスがとりやすく、ロング丈のスカートやワンピースとも好相性。

