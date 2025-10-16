赤ちゃんからの積極的なスキンシップに、猫さんの反応は…？猫愛強めな赤ちゃんと優しいお兄ちゃん猫の姿に、癒される視聴者さんが続出しています。

話題となった投稿は記事執筆時点で42万回再生を突破し、「尊いしかない…♡」「赤ちゃん&猫って最強の癒しよねぇ」「いいコンビw」といったコメントが寄せられました。

【動画：赤ちゃんからの積極的なスキンシップに……お兄ちゃん猫が見せた『優しすぎる対応』】

賢いももまるちゃん

YouTubeチャンネル『まんまるとらまる』に投稿されたのは、兄猫の「とらまる」くんと妹猫の「ももまる」ちゃん、ふたりのことが大好きな赤ちゃんの癒され動画。赤ちゃんはこの頃、猫さんたちへの愛が止まらないそうで…。

この日は、テレビボードの下に逃げ込んだももまるちゃんを追いかけ続けた結果、赤ちゃんのお顔が赤くなるプチ事件が発生！諦めずに手を伸ばすも届かず、うまく逃げられてしまったといいます。

優しすぎるとらまるくん

続いて赤ちゃんは、大好きなママさんの隣をキープしたいとらまるくんに、笑顔で突撃していたそう。タッチしたり顔を擦りつけたり、念の為ママさんが間に手を入れるほど、なかなか激しいスキンシップを炸裂させていたのだとか。

ママさんを譲りたくない気持ちもあるのでしょうが、とても優しい性格なのでしょう。怒ることも反撃することもなく、じっと耐えていたというとらまるくん。結局は赤ちゃんの勢いに負けてしまったそうですが、隙を見てはママさんに撫でてもらい、甘えていたといいます。

そっくりなふたり

再びとらまるくんの隣に来た赤ちゃんは、お腹を床につけたそっくりなポーズをしていたそう。ちょうどサイズ感も同じふたりが並ぶと、可愛らしい兄弟のようです。すると、ペタペタと触れていた赤ちゃんが…。

頭に手を乗せて、ピタッと密着！とらまるくんは思わず笑ってしまうような迷惑そうな表情になりながらも、やはり「仕方ないにゃ…」と優しく受け入れていたそう。赤ちゃんからの愛を優しく受け止める、器の大きなとらまるお兄ちゃんなのでした。

投稿には「とらの兄貴、どっしりと構えてて頼もしいw」「息子ちゃんとニャンズちゃん達の絡みが、可愛すぎてニヤけてしまう」「大きな弟に戸惑いながらもお兄ちゃんお姉ちゃんしてるのは偉い！w」「もうすでに猫大好きの遺伝子を受け継いでますね」「とらちゃんと弟くんのツーショット可愛いです♡」といったコメントが寄せられました。

YouTubeチャンネル『まんまるとらまる』では、とらまるくんとももまるちゃんとご家族の日常の様子が投稿されています。猫愛強めな5歳の娘さんと赤ちゃんと猫さんたちの可愛すぎる姿に、癒されますよ。

写真・動画提供:YouTubeチャンネル「まんまるとらまる」さま

執筆∶くるみ

編集∶ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。