健全な経済活動の促進を図る！経済産業省 中小企業庁「情報モラル啓発イベント　―著名人と情報モラルを学ぼう―」

経済産業省 中小企業庁は、企業に求められる情報の取り扱い方(情報モラル)について発信する「情報モラル啓発イベント ―著名人と情報モラルを学ぼう―」を2025年11月7日に開催します。

中小企業・小規模事業者を対象に、健全な経済活動の促進を図るためのイベントです。

イベント名：情報モラル啓発イベント ―著名人と情報モラルを学ぼう―

開催日時：2025年11月7日(金) 13:30〜16:45 (受付開始 13:10)

開催場所：銀座フェニックスプラザ 3階会議室

開催形式：リアル・オンラインのハイブリッド開催

参加費：無料（事前登録制）

主催：経済産業省 中小企業庁

急速に進歩する情報通信技術の活用により、企業が取り扱う情報量は飛躍的に拡大しています。

情報は経営革新に有益な役割を果たす一方、その取扱いを一つ誤ると人権問題にもなり得るため、正しい理解が必要です。

本イベントでは、現代の情報社会の特徴をおさえながら、情報に隠れるリスクや誹謗中傷の現状などを発信していきます。

参加方法

イベントへの参加は無料で、事前の登録が必要となります。

参加を希望される方は、イベントの公式ホームページに設置されている申込フォームからの登録が必要です。

