ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１５日（日本時間１６日）、本拠地・ドジャースタジアムで行われる全体練習前の会見に出席した。救援転向し、ポストシーズンでは“守護神”級の活躍を見せている佐々木朗希投手についての質問も飛び、「１年目で難しいところでリハビリから帰ってきて、中継ぎに配置転換されて、難しいシチュエーションだとは思いますけど、本当に頼もしいピッチングを毎試合毎試合してくれてるなと思いますし、守ってるみんなもそうでして、チームみんなも信頼して送り出していると思うので、安心して見られるなと思っています」と絶賛した。

佐々木は９日（日本時間１０日）の地区シリーズ（Ｓ）第４戦（５回戦制）の本拠地・フィリーズ戦では同点の８回から、守護神としては異例の３イニングを３６球で完全投球。延長１１回サヨナラ勝ちにつなげ、３勝１敗でのリーグ優勝決定Ｓ進出の立役者となった。１３日（同１４日）のナ・リーグ優勝決定シリーズ第１戦の敵地・ブルワーズ戦では、２点リードの９回の場面に中３日で救援登板し、２／３回を１安打１失点、２四球で最速は９９・３マイル（約１５９・８キロ）。メジャー復帰後初失点を喫し、９回２死一、三塁の場面で無念の途中降板となったが、ホールドが記録され、チームも競り勝った。

レギュラーシーズンで６戦全敗だったブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズで敵地ながら２連勝発進したドジャース。前日１４日（同１５日）の第２戦では山本由伸投手（２７）が９回３安打１失点で、日本人投手としては初めてポストシーズンで完投した。

大谷は打撃の調子がなかなか上向かず、地区シリーズから３試合、１９打席連続で安打が出ていなかったが、第２戦の４打席目に４試合、２０打席ぶりの安打となる右前適時打を放った。だが、ポストシーズンは３４打数５安打の打率１割４分７厘。本塁打も９月３０日（同１日）のワイルドカードシリーズ第１戦で２発を放ってから７試合連続で出ていない。

投手としては４日（同５日）の地区シリーズ第１戦、敵地・フィリーズ戦でポストシーズンの自身初登板。６回３安打３失点で勝利投手になった。中６日で第５戦までもつれた場合は先発予定だったが、３勝１敗で突破。リーグ優勝決定シリーズでは第５戦以降の登板間隔などを考慮して中１２日で１７日（同１８日）の本拠地での第４戦に回ることになった。

ドジャースの先発陣は絶好調。第１戦でスネルが８回１安打無失点、第２戦で山本が９回１安打１失点。地区シリーズ第４戦ではグラスノーも６回２安打無失点と好投した。大谷も波に乗って一気に４連勝へ導くマウンドとしたいところだ。