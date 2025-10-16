俳優松本怜生（25）が11月18日放送開始のTBS系連続ドラマ「プロパガンダゲーム」（MBS制作）で山下幸輝（23）とダブル主演を務めることが16日、分かった。

舞台化や漫画化もされた人気小説原作で、大手広告会社の就職試験を勝ち上がった8人の大学生が最終選考で2チームに分かれ、宣伝の力で仮想国家の国民を戦争へと導けるかどうかを競うゲームに取り組む物語。宣伝広告の本質やネット社会における民主主義とは何か、そして真実とは何かを問いかける作品となっているという。

松本は大物政治家を父に持つ大学生、後藤正志を演じる。「広告宣伝で国民を戦争に扇動していくという題材を初めて読んだとき、フィクションでありながら、現代社会にも通じるリアリティーを強く感じました」といい「SNSが発達し、さまざまな宣伝の形が生まれる今、この作品に参加できることをとても光栄に思います。2年前に共演した山下幸輝くんと、今回はW主演として再びお芝居できることもすごくうれしいです。チーム一丸となってこの作品に向き合っています。ぜひ最後までご覧ください！」と呼びかけた。

ドラマは11月18日からMBSで火曜深夜0時59分、TBSで火曜深夜1時28分から放送する。