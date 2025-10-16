

劇場版『チェンソーマン レゼ篇』が躍進を遂げている。

最新の週末映画動員ランキング（10月10日〜10月12日）では、4週連続となる1位を獲得。興収は54億円を突破し、今年4本目となる100億円超えに向けて順調に興収を伸ばしている。

原作は『週刊少年ジャンプ』（集英社）発の戦闘アクション系漫画であり、テレビアニメを経たシリーズ初の劇場版となる本作。コアファンは男性が多いであろうバトル系の作品だが、SNSのリアクションを見ると、ファンの裾野が女性層に広がっていることがうかがえる。

100億円超えが続く『ジャンプ』発の劇場版アニメ

これまでの興収を振り返ると、公開初週で12.5億円（動員80.7万人）の好スタートとなり、公開11日間で30億円（動員200万人）を突破。

公開17日間で43億円（288万人）、最新の公開24日間で54億円（355万人）となり、公開4週目でなお前週から10億円強を上積みする勢いを維持している。いよいよ100億円超えが現実味を帯びてきた。



近年の『週刊少年ジャンプ』発の100億円超え劇場版アニメのなかでは、同じくシリーズ初の劇場版だった2021年の『劇場版 呪術廻戦 0』（最終興収138億円）や、シリーズ新作劇場版となった24年の『劇場版ハイキュー！！ ゴミ捨て場の決戦』（同116.4億円）の興収推移がひとつの参考になるかもしれない。

前者は、初週26.9億円の破格の大ヒットスタートから公開21日間で80億円を突破し、公開43日間で100億円を超えた。後者は、初週22.3億円から公開24日間で70億円を超え、75日間で100億円に達した。

両作とも『チェンソーマン レゼ篇』よりも初週から興収が大きい。しかし、毎週の興収の積み上げは、後者とほぼ同等の規模であり、一般的に興収の伸びは週を経て縮小していくが、『チェンソーマン レゼ篇』はその落ちが極めて低い。後者と比較して勝っている週もある。

ここ最近は、米津玄師の主題歌「IRIS OUT」の世界的ヒットの話題が続いているが、映画自体への注目度も依然高く、世の中的な話題性は衰えていない。この勢いを維持していけば、11月末から12月には100億円を超えることが期待できる。

テレビアニメ総集篇が初見層のタッチポイントに



興収100億円超えは、世の中的な話題になるとともに、原作ファンだけでなく、一般層にまで観客が広がらなければ到達しない。

本作は、少年誌に連載されているバトルアクションがメインの漫画が原作になり、コアファンは男性層になるだろう。しかし、SNSなどでの劇場版へのリアクションには女性の声が増えており、ファンの裾野が女性層に広がっていることがうかがえる。



その背景にあるのが、さまざまな動画によるライト層へのアプローチだ。

原作は、19〜21年まで『週刊少年ジャンプ』で第1部「公安編」が連載され、22年7月から第2部「学園編」が『少年ジャンプ+』で連載中。既刊22巻シリーズ累計発行部数は3000万部を突破しており、固定コア層に支えられている。

そんな下地があるなか、22年10月期のテレビアニメ第1期で原作1〜5巻の途中までが描かれ、その続編新作となるのがシリーズ初の劇場版となる本作だ。テレビアニメ放送では、過激なバトルアクション描写が盛りだくさんだったにもかかわらず、一気にファン層が広がった。

本作では、さらなる新規層へアプローチするために、テレビアニメ全12話を約3時間半にまとめた『チェンソーマン 総集篇』を無料サイトはじめ、各動画配信サービスで配信。

さらに『総集篇』を10分にまとめた動画をYouTube公式チャンネルで公開し、劇場版が初見となる人のシリーズへのハードルを下げた。

ダイジェスト的な動画を入り口にして、作品へのタッチポイントを増やしていったのだ。

米津玄師の関連動画から関心の幅を広げる



こうした作品動画に加えて、主題歌を手がける米津玄師の関連動画も続々と配信され、それぞれ再生数は100万〜200万ほどの注目動画になっている。

本作の主題歌は米津玄師の「IRIS OUT」、エンディングテーマは米津玄師、宇多田ヒカルの「JANE DOE」になるが、『原作者 藤本タツキ × 主題歌 米津玄師 対談』や『米津玄師 × 宇多田ヒカル - JANE DOE対談』といった特別動画が公式チャンネルで配信されている。

2曲とも米津玄師による劇場版の内容とシンクロしたオリジナル書き下ろし。それぞれの対談の内容は濃く、深い。彼のファンではなくても引き込まれる内容になっている。

もともとZ世代をはじめ、ネットユーザーからの圧倒的支持を受ける米津玄師の動画の引きは強いが、劇場版が公開されてからは、「映画も曲もすごい」という話題が話題を呼び、動画視聴が増えるとともに、未見の人たちの劇場版への関心を高めている。

とくに、作品の世界観に溶け込みつつ、そのメッセージ性や映像の迫力にブーストをかけるような「IRIS OUT」は、彼のファンだけでなく、アニメファンのほか、幅広く一般層をも魅了している。その心を捉えて離さない曲のインパクトは、劇場版の物語を含めた作品全体へ関心を広げているのだ。



“テレビアニメ飛ばし”を前提にした施策が奏効

昨今では、“テレビアニメ飛ばし”と呼ばれる、原作漫画やテレビアニメを飛ばして、話題になっている劇場版だけを楽しむライト層が増えている。

そんななか、制作側もそれを前提にしたシリーズ構成や、メディアをまたいだ過去作の視聴環境の整備など、シリーズのファンを増やすための施策に取り組んでいる。

従来型のプロモーションに加えて、そうした市場環境の変化に応じた一般層へのアプローチおよび世の中的な話題の喚起が、シリーズのブランド化に欠かせない。そんな時勢のなか、それをゴールにしたさまざまな施策が奏効してこそ100億円超えという結果に結びつくのだろう。



もちろん、観客を引きつける作品のクオリティが大前提であり、そのうえでのさまざまな施策による効果になるが、一方で、作品の良し悪しにかかわらず、一般層に知られていないために話題になることなく埋もれていく作品も少なくない。

『チェンソーマン レゼ篇』は作品と音楽の素晴らしさと、さまざまなプロモーション施策がすべてうまく噛み合っている。結果、それが話題になって追い風が生まれ、ヒットは拡大。この劇場版によってシリーズのファン層は広がっている。

本作に限らず、この先も100億円超えが期待できる、『週刊少年ジャンプ』発の新たな大ヒットシリーズが誕生しそうだ。

