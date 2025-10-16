全日本プロレスの１０・２２後楽園ホール大会で三冠ヘビー級王者・宮原健斗に挑戦する潮粼豪が都内で記者会見を行った。

潮崎は９月３０日付でプロレスリング・ノアを退団。１０・１１行田大会で「ＨＡＶＯＣ」ザイオンが予告した新メンバー「Ｘ」として電撃登場し芦野祥太郎と組んで宮原健斗、鈴木秀樹と対戦。試合は宮原が反則暴走し試合後に潮崎が三冠への挑戦を要求。宮原が受諾しＰＷＦ本部が両者による三冠戦を承認し正式決定した。

会見は宮原との同席予定だったが「出戻り」の潮崎に激高し「お前なんかと会見やれっか、お前」と同席を拒否。１人残された潮崎は報道陣からプロレスリング・ノア退団後、初めての会見になったため、退団した理由などの質問を受けた。

ノアを退団した理由は「プロレスリング・ノアを退団した理由は、『Ｘ』でも伝えましたし、プロレスリング・ノアも会社として発表してくれたんで俺がこれ以上言うことは何もないですし、ただ、俺がノアをやめた…それだけです。これから先、どうこう言うことはないです」と答えた。

ノアでは「Ｉ ａｍ ＮＯＡＨ」を宣言し団体の歴史とイズムを継承する第一人者を自負していた。今回の「ＨＡＶＯＣ」加入でこれからは「Ｉ ａｍ…何か？」を聞かれ「Ｉ ａｍ 何でしょうか？そうですね…Ｗｅ ａｒｅ ＨＡＶＯＣです」と断言した。

また、ノアの拳王が自身の「Ｙｏｕ Ｔｕｂｕ」チャンネル「拳王チャンネル」で今回の退団、移籍を「出来レース」などと断じている。こうした批判に「俺は、本当にことしか伝えてないし、そういう風に思う人間はそういう風に思っておけばいいし、いつまでも言われるのは俺の耳には届かないし…」と無視し、拳王へ「まぁ…がんばってください」とほほ笑んでいた。

◆１０・２２後楽園ホール大会全対戦カード

▼第１試合 シングルマッチ １５分１本勝負

青柳優馬 ｖｓ 小藤将太

▼第２試合 １０人タッグマッチ ２０分１本勝負

大森北斗、羆嵐、黒潮ＴＯＫＹＯジャパン、他花師、立花誠吾 ｖｓ 斉藤ジュン、“ミスター斉藤”土井成樹、田村男児、宮本裕向、佐藤光留

▼第３試合 ＨＡＶＯＣ ｖｓ バカの時代 ６人タッグマッチ ３０分１本勝負

ザイオン、オデッセイ、芦野祥太郎 ｖｓ 鈴木秀樹、真霜拳號、阿部史典

▼第４試合 タッグマッチ ３０分１本勝負

綾部蓮、タロース ｖｓ 本田竜輝、野村直矢

▼シングルマッチ ３０分１本勝負

安齊勇馬 ｖｓ 井上凌

▼アジアタッグ選手権試合 ６０分１本勝負

王者組・ＭＵＳＡＳＨＩ、吉岡世起 ｖｓ 挑戦者組・青柳亮生、ライジングＨＡＹＡＴＯ

▼三冠ヘビー級選手権試合 ６０分１本勝負

王者・宮原健斗 ｖｓ 挑戦者・潮粼豪