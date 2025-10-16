ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１５日（日本時間１６日）、本拠地・ドジャースタジアムで行われる全体練習前の会見に出席した。大谷はここまでのPS計８戦で打率１割４分７厘と不振だが、自身の役割については「打てるのかもそうですし、ムーキー（ベッツ）、テオ（ヘルナンデス）にしっかりといい形で、まずは繋げるっていうのが１番基本的な役割かなと思う」と話した。

レギュラーシーズンで６戦全敗だったブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズで敵地ながら２連勝発進したドジャース。前日１４日（同１５日）の第２戦では山本由伸投手（２７）が９回３安打１失点で、日本人投手としては初めてポストシーズンで完投した。

大谷は打撃の調子がなかなか上向かず、地区シリーズから３試合、１９打席連続で安打が出ていなかったが、第２戦の４打席目に４試合、２０打席ぶりの安打となる右前適時打を放った。だが、ポストシーズンは３４打数５安打の打率１割４分７厘。本塁打も９月３０日（同１日）のワイルドカードシリーズ第１戦で２発を放ってから７試合連続で出ていない。

投手としては４日（同５日）の地区シリーズ第１戦、敵地・フィリーズ戦でポストシーズンの自身初登板。６回３安打３失点で勝利投手になった。中６日で第５戦までもつれた場合は先発予定だったが、３勝１敗で突破。リーグ優勝決定シリーズでは第５戦以降の登板間隔などを考慮して中１２日で１７日（同１８日）の本拠地での第４戦に回ることになった。

ドジャースの先発陣は絶好調。第１戦でスネルが８回１安打無失点、第２戦で山本が９回１安打１失点。地区シリーズ第４戦ではグラスノーも６回２安打無失点と好投した。大谷も波に乗って一気に４連勝へ導くマウンドとしたいところだ。

◆大谷の今ポストシーズンの成績（３４打数５安打、２本塁打６打点、打率・１４７、１登板１勝無敗で防御率４・５０）

▽ワイルドカードシリーズ＝レッズ戦（２勝無敗）

（１）５―２―２（右本１、見三振、空三振、右本２、見三振）

（２）４―１―１（一ゴ、二ゴ、右飛、右安１、敬遠四球）

※９打数３安打、２本塁打４打点、打率・３３３

▽地区シリーズ＝フィリーズ戦（３勝１敗）

（１）４―０（空三振、見三振、見三振、見三振、四球）、６回３安打３失点、９奪三振＝勝利投手

（２）５―１―１（見三振、二ゴ、一ゴ、右安１、空三振）

（３）５―０ （左飛、一ゴ、空三振、左飛、右飛）

（４）４―０ （三邪飛、三ゴ失、空三振、敬遠四球、見三振）

※１８打数１安打１打点、打率・０５６

▽リーグ優勝決定シリーズ＝ブルワーズ戦（２勝無敗）

（１）２―０（四球、左飛、敬遠四球、一ゴ、敬遠四球）

（２）５―１―１（空三振、右直、空三振、右安１、空三振）

※７打数１安打１打点、打率・１４３