「鶴巻温泉」はなんて読む？旅行で行く前にチェック！

地図や旅先で見かけるけど、実は間違って読んでいた！そんな地名、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな地名をご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！

「鶴巻温泉」はなんて読む？

「鶴巻温泉」という漢字を見たことはありますか？ 神奈川県にある駅名で、答えは8文字です。 いったい、「鶴巻温泉」はなんと読むのでしょうか。 正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？

正解は、「つるまきおんせん」でした。 鶴巻温泉駅とは、神奈川県秦野市に位置している駅。 大正時代創業の旅館「鶴巻温泉 元湯陣屋」は、客室すべてに源泉掛け流しの露天風呂が備わっており、鶴巻温泉内の温泉施設で唯一、源泉を飲むことができますよ。 そんな「鶴巻温泉 元湯陣屋」は、鶴巻温泉駅から徒歩約5分で行くことができますよ。 みなさんはわかりましたか？ 家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！ ※解答は複数ある場合があります。 《参考文献》 ・『小田急電鉄』

・『秦野観光協会』

ライター Ray WEB編集部