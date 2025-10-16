キアヌ・リーブス主演『マトリックス』3部作でモーフィアス役を演じたローレンス・フィッシュバーンは、現在企画されている『マトリックス5（仮題）』に出演するか？ 本人が復帰への意志を語った。

『マトリックス』3部作でフィッシュバーンが演じたモーフィアスは、伝説的ハッカーであり、人類の工作船“ネブカドネザル号”の船長。救世主の存在を信じてネオ（リーブス）を探し、覚醒へと導いたキーパーソンだ。

フィッシュバーンは『マトリックス』（1999）ののち、『マトリックス リローデッド』（2003）『マトリックス レボリューションズ』（2003）にも出演。しかし、第4作『マトリックス レザレクションズ』（2021）ではモーフィアスが別のバージョンという設定になっており、俳優にはフィッシュバーンではなくヤーヤ・アブドゥル・マティーン2世が新たに起用された。

では、ワーナー・ブラザースが企画しているという続編でフィッシュバーンがモーフィアス役を再び演じる可能性は？ 米によると、ニューヨーク・コミコンのステージにて、フィッシュバーンは「どれだけ良い作品かによります。素晴らしければ出ます。もしも理にかなっているのなら」と語ったという。

すなわち脚本次第というわけだが、このコメントは2025年4月、テレビ番組「」での発言にもほとんど一致しているものだ。当時もフィッシュバーンは「状況によります。誰が関わっているのか、脚本の出来がよいか、オファーが来るか」と話していた。

フィッシュバーンの反応には明確な理由がある。自身が復帰しなかった『マトリックス レザレクションズ』では、モーフィアスのキャラクターを一新することが最初から決まっていたことがしており、リーブスもフィッシュバーンの不在は「クリエイティブ上の都合」としていた。

ちなみに前述の番組「The View」では、『マトリックス レザレクションズ』の製作当時、フィッシュバーン側から製作陣に“逆オファー”を出していたことも語られている。「4作目のときに協力を申し出たのですが、彼らの反応が良くなかったのです。どういうわけか実現しなかった、それが真実です」と。おそらく製作陣としては、別人のモーフィアスを演じるのはフィッシュバーンではないという見解だったのだろう。

『マトリックス5』で監督・脚本・製作を務めるのは、2026年公開のSF映画『プロジェクト・ヘイル・メアリー』の脚本家であるドリュー・ゴダード。『オデッセイ』（2015）の脚本や『キャビン』（2011）『ホテル・エルロワイヤル』（2018）の監督として知られ、自ら考案した物語をスタジオに持ち込んで採用された。なお、シリーズの創造主のひとりであるラナ・ウォシャウスキーは製作総指揮として参加する。

