¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¤³¤¦¤Ê¤Ã¤¿¡×MCU¤Ç¤º¤Ã¤È2¿Í1Ìò¤Î¥Ï¥ïー¥É¡¦¥¹¥¿ー¥¯¡¢ÀÄÇ¯»þÂå¤Ï¡Ø¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ãー¥º¡¿¥¨¥ó¥É¥²ー¥à¡Ù¤Ë½Ð¤é¤ì¤Ê¤¯¤Æ»ÄÇ°
¡ÊMCU¡Ë¤Ë¤Ï¡¢¤·¤Ð¤·¤Ð¥¥ã¥¹¥È¸òÂå¤ÎÎã¤¬¤¢¤ë¡£¥Ï¥ë¥¯Ìò¤Î¥¨¥É¥ïー¥É¡¦¥Îー¥È¥ó¤È¥Þー¥¯¡¦¥é¥Õ¥¡¥í¡¢¥¦¥©ー¥Þ¥·¥óÌò¤Î¥Æ¥ì¥ó¥¹¡¦¥Ï¥ïー¥É¤È¥É¥ó¡¦¥Áー¥É¥ë¡¢¤½¤·¤ÆºÇ¶á¤Ê¤é¥µ¥Ç¥£¥¢¥¹¡¦¥í¥¹Ìò¤Î¥¦¥£¥ê¥¢¥à¡¦¥Ïー¥È¤È¥Ï¥ê¥½¥ó¡¦¥Õ¥©ー¥É¤¬¤½¤ÎÂåÉ½³Ê¤À¤í¤¦¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢MCU¤ÎóÕÌÀ´ü¤«¤é¸½ºß¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢¡È2¿Í1Ìò¡É¤¬·ÑÂ³¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¬¤¤¤ë¡£¥í¥Ðー¥È¡¦¥À¥¦¥Ëー¡¦Jr.¤¬±é¤¸¤¿¥È¥Ëー¡¦¥¹¥¿ー¥¯¤ÎÉã¿Æ¡¢¥Ï¥ïー¥É¡¦¥¹¥¿ー¥¯¤À¡£¡Ø¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡¦¥¢¥á¥ê¥«/¥¶¡¦¥Õ¥¡ー¥¹¥È¡¦¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ãー¡Ù¡Ê2011¡Ë¤ä¡Ö¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¡¦¥«ー¥¿ー¡×¡Ê2015-2016¡Ë¤Ç¤Ï¥É¥ß¥Ë¥¯¡¦¥¯ー¥Ñー¤¬¡¢¡Ê2010¡Ë¤ä¡Ø¥·¥Ó¥ë¡¦¥¦¥©ー¡¿¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡¦¥¢¥á¥ê¥«¡Ù¡Ê2016¡Ë¤Ç¤Ï¥¸¥ç¥ó¡¦¥¹¥é¥Ã¥Æ¥êー¤¬±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Î¸½¾Ý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥¯ー¥Ñー¤ÏÊÆ¤Ë¤Æ¡Ö¤ª¤«¤·¤¤¤è¤Í¡¢Èà¡Ê¥¹¥é¥Ã¥Æ¥êー¡Ë¤ÈÏÃ¤·¤¿¤¤¡×¤È¾éÃÌ¤á¤«¤·¤Ê¤¬¤é¸ì¤Ã¤¿¡£¡Ö¡Ø¥Þ¥Ã¥É¥á¥ó¡Ù¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤ÎÈà¤ÏÂç¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤è¡¢Ì´Ãæ¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤Þ¤ë¤ÇÂÐÎ©´Ø·¸¤Ë¤¢¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¸ý¤Ö¤ê¤À¤¬¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â¤¹¤Ù¤Æ¤Ï¥¸¥çー¥¯¤À¤í¤¦¡£
¡Öº¤¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¡¢¡Ø¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡¦¥¢¥á¥ê¥«¡Ù¤Î»£±Æ¤ò½ª¤¨¤ëº¢¤Ë¡¢¤¤¤º¤ì¡Ø¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ãー¥º¡Ù¤Ë½Ð¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤±¤É¡¢·ë¶É¤ÏËÍ¤¸¤ã¤Ê¤¯¤ÆÈà¤¬½Ð¤¿¡£¤À¤«¤é¡¢Èà¤È¤ÏÏÓÁêËÐ¤ò¤¹¤ë¤«¡¢ÍýÍ³¤òÏÃ¤·¹ç¤¤¤¿¤¤¡£¤É¤¦¤·¤Æ¤³¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢Ã¯¤¬Áª¤ó¤À¤Î¤«¡£¡Ê·àÃæ¤Î»þÂåÀßÄê¤Ï¡ËËÍ¤¬±é¤¸¤Æ¤¤¤¿»þÂå¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡¢ËÍ¤¬¤ä¤ë¤Ù¤¤À¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¤¢¡£Èà¤ò¼ã¤¯¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢ËÍ¤¬Ï·¤±¤ë¤Î¤Ç¤Ï¥À¥á¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¤À¤±¤É¡¢Èà¤Ï¤¤¤¤Ìò¼Ô¤À¤«¤é¡Ä¡Ä¡£¡×
¤³¤³¤Ç¤â¸ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥Ï¥ïー¥É¡¦¥¹¥¿ー¥¯¤Î2¿Í1Ìò¤Ï»þÂåÀßÄê¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊ¬¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÂèÆó¼¡À¤³¦ÂçÀï¤ÎÁ°¸å¡¢¤Þ¤À¼ã¤¤º¢¤Î¥Ï¥ïー¥É¤ò¥¯ー¥Ñー¤¬¡¢ºÐ¤ò½Å¤Í¤¿¸å¤Î¥¯ー¥Ñー¤ò¥¹¥é¥Ã¥Æ¥êー¤¬±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¥¯ー¥Ñー¤¬¡Ö·ë¶É¤ÏËÍ¤¸¤ã¤Ê¤¯¤ÆÈà¡Ê¥¹¥é¥Ã¥Æ¥êー¡Ë¤¬½Ð¤¿¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ø¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ãー¥º¡Ù¤È¤Ï¡¢¡Ø¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ãー¥º¡¿¥¨¥ó¥É¥²ー¥à¡Ù¡Ê2019¡Ë¤Î¤³¤È¡£¥È¥Ëー¤¬¥¿¥¤¥à¥È¥é¥Ù¥ë¤·¤¿Àè¤Î1970Ç¯¤Ç¡¢¤ï¤º¤«¤Ë¤½¤Î»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢¥¯ー¥Ñー¤Ï¡ÖËÍ¤¬±é¤¸¤Æ¤¤¤¿»þÂå¡×¤¹¤Ê¤ï¤ÁÂèÆó¼¡À¤³¦ÂçÀïÁ°¸å¤ÈÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ï¡Ø¥¢¥¤¥¢¥ó¥Þ¥ó2¡Ù¤Ç¥¹¥é¥Ã¥Æ¥êー¤¬±é¤¸¤¿1974Ç¯Åö»þ¤Î¥Ï¥ïー¥É¤Î¤Û¤¦¤¬»þÂå¤Ï¶á¤¤¡£¤æ¤¨¤ËÀ½ºî¿Ø¤Ï¡¢¥¯ー¥Ñー¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥¹¥é¥Ã¥Æ¥êー¤ò¡Ø¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ãー¥º¡¿¥¨¥ó¥É¥²ー¥à¡Ù¤Ëµ¯ÍÑ¤·¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡Ö¤â¤È¤â¤ÈÈà¤Ï¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡Ê¤Î¥Ï¥ïー¥É¡Ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡© Èà¤¬¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤À¤Ã¤±¡© ¤â¤¦¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡ª¡×¤ÈÆ¬¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¥¯ー¥Ñー¡£Àµ²ò¤Ï¡¢MCU¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¥¹¥é¥Ã¥Æ¥êー¤¬Àè¤À¤¬¡¢·àÃæ¤ÎÇ¯ÂåÅª¤Ë¤Ï¥¯ー¥Ñー¤¬Àè¤Ç¤¢¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢¥Þー¥Ù¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ï2¿Í1Ìò¤Î¥ëー¥ë¤ò¸·³Ê¤Ë¼é¤êÂ³¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¢¥Ë¥á¥·¥êー¥º¡Ö¥Û¥ï¥Ã¥È¡¦¥¤¥Õ¡Ä¡©¡×¡Ê2021-2024¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¥Ï¥ïー¥É¤ÎÀ¼¤ò¥¯ー¥Ñー¤È¥¹¥é¥Ã¥Æ¥êー¤¬Ç¯ÂåÊÌ¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£º£¸å¤Î¼Â¼ÌºÆÅÐ¾ì¤¬¤¢¤ë¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢¤ä¤Ï¤ê·àÃæ¤Î»þÂåÀßÄê¤¬ÌäÂê¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£
