【2台のSTIコンセプト世界初公開】スバルがジャパンモビリティショー2025出展概要発表！トレイルシーカー日本仕様も
スバルがモビショー出廷概要を発表
スバルは、10月31日から東京ビッグサイトにて開催の『ジャパンモビリティショー2025』の出展概要を発表した。
出展コンセプトには『ブランドを際立てる』を掲げる。スバルは『人を中心としたモノづくり』の考えのもと、『安心と愉しさ』を不変の提供価値としてユーザーに寄り添い、技術や商品を磨き続けてきた。
スバル『パフォーマンス-B STIコンセプト』（世界初公開・コンセプトモデル）。 スバル
今後もユーザーにとって『ディファレント（Different）』な存在であリ続けるため、『安心と愉しさ』を基盤としながら『パフォーマンス（Performance）』と『アドベンチャー（Adventure）』の2つのシーンを際立たせ、ユーザーとの絆や共感を高めていくという。
会場内のスバル・ブースは、これら2つのシーンを演出するエリアに分けられ、『STI』コンセプトモデルや、『ウィルダネス（Wilderness）』といった個性際立つモデルを展示し、スバル・ブランドの魅力を提案する。
パフォーマンス-E STIコンセプト
『パフォーマンス-E STIコンセプト』は、スバルの新世代を牽引する、パフォーマンスシーンの未来を表現したバッテリーEVをベースとしたコンセプトモデル。
見ているだけでワクワクするプロポーションと、高い空力性能や実用性を融合させながら、ヘリテージも想起させるデザインとし、運転しやすいレイアウトと居心地のよい開放的な室内空間を実現している。
スバル『パフォーマンス-E STIコンセプト』（世界初公開・コンセプトモデル）。 スバル
また、様々な革新的技術を採用することで、意のままに操ることができる、感動の運転体験を提案するモデルである。
パフォーマンス-B STIコンセプト
『パフォーマンス-B STIコンセプト』は、スバルのパフォーマンスシーンを象徴する、内燃機関をベースとしたコンセプトモデル。
性能の高さや力強さ、実用性を両立したデザインを採用。また、スバルがこれまで磨き上げてきた『水平対向ターボエンジン』や『シンメトリカルAWD』などのアセットを柔軟にアレンジすることで、スバルらしい選択肢を広げ、より多くのユーザーにクルマを操る愉しさを提案するモデルである。
ジャパンモビリティショー2025のスバル・ブースのイメージ図。 スバル
トレイルシーカー・プロトタイプ
スバルのグローバルBEVラインナップ第2弾となる、新型『トレイルシーカー（Trailseeker）』の日本仕様が初公開となる。
BEVならではの緻密な制御による走行性能と、クロスオーバーユーティリティビークルとしての実用性を高い次元で両立、アクティブで新しいライフスタイルを後押しするモデルである。
スバル・トレイルシーカー・プロトタイプ（日本仕様初公開）。 スバル
フォレスター・ウィルダネス・プロトタイプ
『フォレスター・ウィルダネス・プロトタイプ』は、『フォレスター』をベースに専用の前後バンパーや拡大されたホイールアーチクラッディング、専用LEDフォグランプなどを装備したプロトタイプ。
フォレスターが持つ正統派SUVとしての価値に、タフでラギッドなデザイン、走破性や機能性の強化といった新たな価値を加えることで、個性を際立たせたモデルである。
スバル・フォレスター・ウィルダネス・プロトタイプ（参考出品）。 スバル
アウトバック・ウィルダネス・プロトタイプ
『アウトバック・ウィルダネス・プロトタイプ』は、『アウトバック』をベースに顧客の多様なライフスタイルに寄り添い、自然と共生するアウトバックのコンセプトを継承しながら、タフでラギッドなキャラクターに磨きをかけ、アウトドアシーンで頼れる走破性と機能性をさらに強化したモデルである。
スバル・アウトバック・ウィルダネス・プロトタイプ（参考出品）。 スバル
1983 スバルGL ファミリー・ハックスター
『1983 スバルGL ファミリー・ハックスター（Family Huckster）』は、スバルオブアメリカのモータースポーツ部門が1983年製『スバルGLワゴン（レオーネ・ツーリングワゴン）』をベースに、最新のテクノロジーを組み合わせて、スバルのDNAを感じさせる外観と圧倒的パフォーマンスを両立したマシンとして蘇らせた。
時代を超えて最新のカルチャーと融合させることで生まれる、スバル・ブランドならではの新たな価値の盛り上がりを紹介する。
1983 スバルGL ファミリー・ハックスター（参考出品）。 スバル