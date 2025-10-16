三菱のモビショー出展概要を公開

三菱自動車は、10月31日より東京ビッグサイトで開催の『ジャパンモビリティショー2025』の出展概要と出展車両一覧を公開した。

【画像】冒険心あふれる！ 三菱の最新モデル 全79枚

出展テーマを『フォーエバー・アドベンチャー』とする三菱のブースでは、世界初披露となる電動クロスオーバーSUVのコンセプトカーをはじめとした車両展示や、五感を刺激するブース展示を通し、冒険心を呼び覚ます心豊かな未来のモビリティライフを提案する。



三菱自動車の『ジャパンモビリティショー2025』イメージ画像。 三菱自動車

今回世界初披露となるコンセプトカーは、都会的なデザインとSUVの力強さを融合させ、広々とした室内空間は出かけた先でグランピングのような贅沢な車中泊を可能とする。

さらに三菱が得意とする電動化技術と四輪制御技術を融合することで、あらゆる路面状況でダイナミックかつ滑らかな走りを実現する。

またライフスタイルに寄り添ったパーソナライズ機能を備え、移動を単なる手段ではなく特別な体験へと昇華、上質な冒険のスタイルを提案する。

『フォーエバー・アドベンチャー』をテーマとしたブース

『フォーエバー・アドベンチャー』をテーマとした三菱ブースの造形は、コンセプトカーの世界観を忠実に表現し広大な砂漠への能研をイメージ。コンセプトカーに乗車している様子を画像でシミュレーションできる体感展示『ドライブ・ユア・フューチャー（DRIVE YOUR FUTURE）』により、コンセプトカーの持つ世界観をより身近に感じることができる。

また、『デリカD:5』、『デリカ・ミニ』、『アウトランダーPHEV』、『トライトン』それぞれの冒険の物語を、声優・俳優の津田健次郎さんと若山詩音さんの朗読と実車から収録した音で表現するボイスノベル『マイ・アドベンチャー・ストーリーズ（MY ADVENTURE STORIES）』も展開される。



三菱自動車の『ジャパンモビリティショー2025』イメージ画像。 三菱自動車

さらに、人気のキャラクター『デリ丸。』が未来的なロボットの姿で登場し、来場者に向けて様々な言葉で挨拶しながら、温かく迎え入れてくれるほか、ブース各所に隠された『デリ丸。』を探し、スマートフォンでスタンプを集めるデジタルスタンプラリー『デリ丸。を探せ』も開催される。

ジャパンモビリティショー2025主催合同展示では、『パジェロ』の1985年ダカール・ラリー優勝車や、1996年WRC 1000湖ラリー優勝車の『ランサーエボリューション3』グループA車両、2014年パイクスピーク参戦車『ミーブ・エボリューション3』などの展示や、『デリカD:5』や『トライトン』による走破性能のデモンストレーション、『デリカ・ファンミーティング』などの開催を予定している。