BYDモビショー出展車両第2報

10月31日より東京ビッグサイトで開催される『ジャパンモビリティショー2025』への出展を発表したBYDジャパン・グループは、9月30日の第1報に続き、展示車両の一部を追加発表した。

ジャパンモビリティショー2025のBYD乗用車ブースのイメージ。 BYD

商用車部門の追加発表

商用車部門では、ワールドプレミアとして新型電気トラックの『T35』シリーズを初披露する。

この『T35』は、日本市場での使用を考慮したモデルで、今回の初披露ではアルミバン仕様と平ボディ仕様の2モデルが公開される。



ジャパンモビリティショー2025のBYD商用車ブースのイメージ。 BYD

スーパーカー『U9』を公開

乗用車部門では、BYDのハイエンドブランド『ヤンワン（仰望）』のBEVスーパースポーツカー『U9』が日本初公開となる。

この9月にはU9をさらにチューニングした『U9エクストリーム』が、EVの世界最速記録となる496.22km/hを達成したほか、ニュルブルクリンク北コースで7分を切るタイムレコードを記録するなど、BEVスーパーカーの新境地を拓いたモデルとなった。



BYDのハイエンドブランド『ヤンワン』のBEVスーパーカー『U9』。 BYD

会期中は、『ヤンワンU9』の電子制御サスペンション『DiSus-P』の柔軟性をアピールするダンスパフォーマンスを予定している。

シーライオン6 DM-i

日本初公開となる『シーライオン6 MD-i』は、BEVの航続距離に対する不安を払拭するプラグインハイブリッド（PHEV）モデルである。

BYDは、2008年にBEVに先駆けPHEVの量産化に成功。『シーライオン6 MD-i』は、BYDが蓄積してきた技術の集大成である高効率バッテリーと電気モーターに1.5Lの直列4気筒自然吸気エンジンを組み合わせた、BYD独自の『DM-i（デュアル・モーター・インテリジェンス）』システムを搭載する。



BYDシーライオン6 MD-i（日本初公開）。 BYD

世界のNEV（新エネルギー車）をリードするBYDらしく、バッテリーとエンジンを高度に協調制御しながら、経済的で爽快な走りを実現している。

アット3

2023年1月より販売を開始したBYDのミドルクラスEV『アット3（ATTO 3）』は、日本の道路状況に適したサイズと長い航続距離が人気を集め、日本での累計販売台数が2500台に達する。

今春の上海モーターショーでデビューした、内外装を刷新した最新の『アット3』が、今回、国内販売の開始に先駆けての公開となる。



BYDアット3（最新モデル・日本初公開）。 BYD