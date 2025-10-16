「彼ほど優れた選手を見つけるのは難しい」欧州名門の“ベスト補強”に日本人FWが選出！「レジェントとなる」
今季は序盤から苦戦気味だが、ここ数年のセルティックがスコットランド国内を支配してきたことは確かだ。昨季は欧州の舞台でもチャンピオンズ・リーグでベスト16強に迫るなど奮闘した。
近年の活躍の礎を築いたのが、かつて横浜F・マリノスで指揮をとったアンジェ・ポステコグルー監督だ。そしてオーストラリア人指揮官の下では、古橋亨梧や前田大然、旗手怜央など、数々の日本人選手たちも活躍してきた。
専門サイト『67 HAIL HAIL』は10月13日、ポステコグルー体制におけるセルティックのベスト補強トップ５を選出。古橋が１位、前田が３位、旗手が４位に選ばれている。
旗手については「いら立たせるときもあるが、ぜいたくな選手のひとり」と評価。「ハタテのパスを通す能力は、干し草から針を見つけ出すのと同等だ。そして時折素晴らしいゴールを決めることもできる」と報じた。
「近年、主将カラム・マグレガーと強力なパートナーシップを形成しており、プレミアリーグ移籍に惹かれているものの、グラスゴーに残っている」
一方、前田については「最初に加入したときはフィニッシュが主に懸念された。周囲に伝わる働きぶりですぐにサポーターの心をつかんだが、得点をあげるのに常に苦しんだ」と、クラブでの成長ぶりもたたえている。
「それが変わったのが、2024-25シーズンだ。監督はブレンダン・ロジャーズだが、彼は公式戦33得点をあげた。彼にチャンスをもたらしたのは、ポステコグルーの功績が大きい。そして彼もこの数年でどんどん力をつけていった」
しかし、ポステコグルー政権で絶大なインパクトを残したのは、クラブ史に残るスコアラーとして躍動した古橋だろう。同メディアは「ポステコグルー体制のベスト補強といえば、答えはひとつしかない。キョウゴ・フルハシだ」と伝えた。
「ヘンリク・ラーション以来のセルティック最高のストライカーで、非常に喜ばしい瞬間のいくつかに貢献した。レンジャーズ戦での得点記録は素晴らしく、カップ戦決勝でもゴールするなど常に貴重な活躍だった。彼ほど優れた選手を見つけるのは難しいだろう。キョウゴはセルティックのレジェントとなる存在だ」
古橋は昨季途中に移籍し、前田もこの夏のマーケットで移籍を願い出た。旗手もステップアップを望んでいるとされる。ただ、彼らがセルティックの歴史に残る存在として活躍したことは変わらない。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
