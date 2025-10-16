ドジャースの大谷翔平投手（31）が15日（日本時間16日）、本拠ドジャースタジアムで行われたナ・リーグ優勝決定シリーズ（NLCS）第3戦の前日会見に出席。前日14日（同15日）の第2戦で日本投手初のポストシーズンでの完投勝利を挙げた山本由伸投手（27）、リリーフとしてチームに貢献している佐々木朗希投手（23）について語った。

大きな刺激を受けた後輩の投球内容だった。第2戦に先発した山本は9回を111球で投げ抜き3安打1失点、7奪三振。ポストシーズン（PS）での完投は17年のバーランダー（当時アストロズ）以来8年ぶり、球団では04年のホセ・リマ以来21年ぶりで、日本投手では初めて。敵地での2連勝の立役者となった。

山本の前日の投球について「素晴らしいピッチングだった」と笑顔を見せた大谷。第4戦での先発に向け「負けないくらいの気持ちで投げれれば素晴らしい」と意気込みを語り「長いイニングを投げるよりは最小失点でつないでいく。先制点をあげないことが先発投手としては大事」とポイントを挙げた。

PS5試合の登板で2セーブ、防御率1.50と好リリーフを続けている佐々木朗希については「難しいシチュエーションだと思うけど、頼もしいピッチングを毎試合してくれている」と言う。ワールドシリーズ進出、2年連続世界一へ。日本人トリオが原動力となって、目標へと向かう。