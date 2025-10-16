中国、北極海航路で欧州へ初輸送…所要日数半減・中東リスクも回避

【北京＝吉永亜希子】中国国営新華社通信は１４日、北極海航路を初めて利用した中国の貨物船が１３日に英国の港に到着したと報じた。

エジプトのスエズ運河を経由する従来の「南回り航路」と比べ、欧州までの所要日数は半分以下に短縮され、中東などを通過する際の紛争リスクを回避する利点もある。中国は今後、親密な関係にあるロシアとともに北極海航路の整備を更に進めるとみられる。

新華社などによると、貨物船は９月２３日、約４０００個のコンテナに太陽光発電用の部品やリチウムイオン電池などを積み込み、中国沿海部・浙江省寧波の港を出発した。当初は１８日間で英国に到着する予定だったが、ノルウェー沖で悪天候に見舞われ、２日遅れの２０日間で到着した。

中国から欧州まで約２万１０００キロ・メートルの「南回り航路」を船舶で利用すると、４０日以上を要する。中国と欧州を結ぶ国際貨物列車「中欧班列」でも２５日以上必要で、約１万３０００キロ・メートルの北極海航路の場合、輸送日数を短縮できることになる。

中国の習近平（シージンピン）政権は、北極海航路を巨大経済圏構想「一帯一路」の中で「氷上シルクロード」と位置づけ、開発を進めている。欧州各国との間で、より低価格の物流を実現させ、貿易を活発化させる狙いがある。

中東情勢の不安定化やロシアによるウクライナ侵略によって、「南回り航路」や「中欧班列」を利用する中国企業が輸送費増や輸出の遅延などの影響を受けたことも、北極海航路の重視につながっているようだ。