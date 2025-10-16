11人組グローバルボーイズグループ、JO1の白岩瑠姫（27）がメインパーソナリティーを務める15日深夜放送のニッポン放送「JO1のオールナイトニッポンX（クロス）」（毎週水曜深夜0時）に出演し、同日にメンバーの大平祥生（25）が当面の間の活動休止となったことについてコメントした。

冒頭に「こんばんは。JO1の白岩瑠姫です。生放送の時間ですが、最初に少しだけお時間いただいて話をさせてください」と語り「このたびはJO1に関することでお騒がせしてしまい、本当に申し訳ありませんでした。応援してくださる皆さんにご心配やご迷惑をおかけしたこと、心からおわび申し上げます」と謝罪。

続けて「しばらく9人での活動になってしまいますが、メンバーは気持ちを切り替えてニューシングル『Handz In My Pocket』や週末に行う『JO1 5th Anniversary〜祭り〜』の準備をしています。これまで以上のパフォーマンスで盛り上げていこうと思いますので、どうかこれからも見守ってくれたらうれしいです」と呼びかけた。

その後は「さあここからは切り替えて楽しくいきましょう」と通常通りの放送へ移り、15日に起きたことや出演中のドラマについての話題などを届けた。

JO1の所属するLAPONEエンタテインメントは15日、大平に同社規定に反する事案が発覚したとし、当面の間、活動休止すると発表した。公式サイトで「ファンの皆さまの期待に反する重大な行為」とし「当人に猛省を促し、見つめ直す期間が必要と判断しました。弊社の管理体制及び対応に至らぬ点がありましたことを重ねておわび申し上げます」と謝罪した。

大平は同日に「週刊文春」電子版で後輩グループにあたるME：IのSHIZUKU（20）と一般女性への二股交際が報じられていた。

記事には一般女性へ向けて今回の件について口外禁止条項を盛り込んだ誓約書での解決を図ったことなども記された。影響を受けてか、SHIZUKUも同日に規定違反事案が発覚したとして活動休止を発表した。両グループは公式Xでもそれぞれの活動休止を報告し、すでに出演、撮影したコンテンツが今後一部公開される可能性があることを伝えた。

メンバーでは8月にオンラインカジノでの賭博罪で鶴房汐恩（24）が略式起訴されるなどして活動休止しており、2人を欠く状態となっている。