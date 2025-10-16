全日本プロレスは１５日、都内で１０・２２後楽園ホール大会で激突する三冠ヘビー級王者・宮原健斗と挑戦者・潮粼豪の記者会見を行った。

潮崎は９月３０日付でプロレスリング・ノアを退団。１０・１１行田大会で「ＨＡＶＯＣ」ザイオンが予告した新メンバー「Ｘ」として電撃登場し芦野祥太郎と組んで宮原健斗、鈴木秀樹と対戦。試合は宮原が反則暴走し試合後に潮崎が三冠への挑戦を要求。宮原が受諾しＰＷＦ本部が両者による三冠戦を承認し正式決定した。

会見には潮崎が先に登壇したが、宮原は司会者から呼ばれても一向に姿を見せない。スタッフが呼びに行ったが登壇せず、テーブルの上に三冠ベルトが置かれ潮崎１人がポツンと取り残される微妙な空気に包まれた。

ようやく扉が開き、会見場に入ったスーツ姿の宮原はマイクを取ると「オイ、お前！ナニ当たり前に座っているんだ、お前」と激高し「よく出たり入ったり、ベルト返上した男がこの全日本プロレスの会見に座っているな！お前。お前の神経を疑うよ。ナニ当たり前の顔しているんだ？お前」と突きつけた。

さらに「お前とこう並ぶ記者会見になぜ出たくないのかお前、分かってんのか？覚えているのか？お前」と問い詰め「お前とこうやって記者会見したのは１０年前だ。何の時から覚えているんだろうな？お前。世界タッグベルト返上。そして、てめぇの退団会見以来だ！お前の退団の時、お前、覚えているんだろうな？お前は、エクシードというユニットのリーダーでありながら、退団しユニットを野放しにした。覚えているんだろうな？お前。だからお前は今日、ひとつ追加だ。出たり入ったり、ベルトを返上したり。ユニットを野放しにしたりする男だ！」と通告し「お前なんかと会見やれっか、お前」と会見を拒否した。

そして三冠ベルトを手にし「お前のとこに三冠ベルト近づけたくねぇんだよ、お前。１０月２２日。覚えておけよ、お前」と挑発し、白昼の湯島へ消えた。

１人取り残された潮崎は「出たり入ったり…返上したり…ユニットを野放しにしたり…その言葉に関しては返す言葉もないですし、彼は事実を言っている」と素直に納得し「彼には申し訳ない気持ちでいっぱいですね」と謝罪した。

そして全日本への出戻りはＨＡＶＯＣのザイオンへ声をかけてもらったことだと強調し「彼は俺の未来のこと、まだやれると言ってくれた。その言葉に衝撃を受けたし、俺がＨＡＶＯＣ潮崎豪として戦う気持ちにさせてくれたザイオンに対してもオデッセイ、芦野祥太郎に対しても全日本プロレスファンのみんなに対しても潮崎豪の未来を見せてやりますよ。それには宮原健斗の持つ三冠ベルトをどうしても手に入れたい」と宣言した。

◆１０・２２後楽園ホール大会全対戦カード

▼第１試合 シングルマッチ １５分１本勝負

青柳優馬 ｖｓ 小藤将太

▼第２試合 １０人タッグマッチ ２０分１本勝負

大森北斗、羆嵐、黒潮ＴＯＫＹＯジャパン、他花師、立花誠吾 ｖｓ 斉藤ジュン、“ミスター斉藤”土井成樹、田村男児、宮本裕向、佐藤光留

▼第３試合 ＨＡＶＯＣ ｖｓ バカの時代 ６人タッグマッチ ３０分１本勝負

ザイオン、オデッセイ、芦野祥太郎 ｖｓ 鈴木秀樹、真霜拳號、阿部史典

▼第４試合 タッグマッチ ３０分１本勝負

綾部蓮、タロース ｖｓ 本田竜輝、野村直矢

▼シングルマッチ ３０分１本勝負

安齊勇馬 ｖｓ 井上凌

▼アジアタッグ選手権試合 ６０分１本勝負

王者組・ＭＵＳＡＳＨＩ、吉岡世起 ｖｓ 挑戦者組・青柳亮生、ライジングＨＡＹＡＴＯ

▼三冠ヘビー級選手権試合 ６０分１本勝負

王者・宮原健斗 ｖｓ 挑戦者・潮粼豪