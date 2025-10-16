◆米大リーグ ア・リーグ優勝決定シリーズ第３戦 マリナーズ―ブルージェイズ（１５日、米ワシントン州シアトル＝Ｔモバイルパーク）

マリナーズ―ブルージェイズのア・リーグ優勝決定シリーズ第３戦が１５日（日本時間１６日）、マリナーズの本拠Ｔモバイルパークで開催される。マリナーズは敵地で行われた１、２戦を４番ポランコの大活躍もあって２連勝でスタート。３０球団中唯一ワールドシリーズ出場経験のないチームが、初の大舞台にあと２勝となっている。

２００１年以来のリーグ優勝決定シリーズだが、前回は本拠地で２連敗スタートが響いてヤンキースに敗れ去っているだけに、今回は逆のパターンで地元でリーグ優勝を飾りたい。

注目の第３戦に勝利するようならワールドシリーズも含めて過去４勝制のシリーズで３連勝スタートのチームが逆転されたのは２００４年ア・リーグ優勝決定シリーズでのヤンキース（相手はレッドソックス）だけ。４１チーム中４０チームが勝っておりで優勝確率は９７・６％だ。

第３戦の先発は今季１０勝８敗の右腕カービー。ポストシーズンも２度先発し１０イニングを自責点３と好投を見せており期待十分。一方のブルージェイズはトミー・ジョン手術から復帰、ガーディアンズから移籍した右腕ビーバー。地区シリーズ第３戦で３回途中３失点でマウンドを降りている。