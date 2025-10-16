《 人手不足・副業ニーズにどう応えていくか？ 》ビースタイル社長・三原邦彦「会社の課題解決に、地域にいる〝しゅふ〟を活用していく」
女性の結婚後の キャリアをつくる
─ 産業界では人手不足が大きな問題となっています。御社はしゅふに特化した求人媒体を展開していますが、改めて創業の動機を聞かせてください。
三原 2002年に創業してから23年目に突入しました。創業当時はまだ寿退社があった時代で、女性は結婚してから出産、育児のタイミングで会社を退社し、家の近くでアルバイトをするのが定番でした。まだまだ結婚後の女性のキャリアは開かれていない頃です。
将来的な日本の人口の数字から言えば、マクロ的に見れば若年労働人口がなくなることは明白です。代替労働力はしゅふ、シニア、外国人、ロボットしかないという流れの中において、女性の結婚後のキャリアは非常に重要な問題です。新聞社の当時の調査によれば、女性は働きたいけど働き続けられないという声が95％で、それを解決することと、企業側もそういう人材の採用ができる時代にすることが重要だと考え創業しました。
─ 当時、リクルートやパーソルなど大手も多い中で、あえて人材派遣をやろうと思ったのはなぜですか。
三原 わたしは結婚や出産を機にキャリアを諦めざるを得ないしゅふ層が多い現状に問題意識を抱いていたので、彼女たちの結婚後のキャリアをつくろうというのがパーパスにありました。社会課題の解決と、売上利益の最大化を果たせる会社をつくりたかったためです。
─ 昨年末には上場しましたね。この23年間の手応えはどうですか。
三原 リーマン・ショックもありましたが、コロナ禍が一番大変でした。派遣事業の売上は3分の1に減少、メディア事業も売上が半減し、組織的にも非常にぐらついてしまい退職も増えてしまいました。
加えてリモートワークが精神的に非常に厳しかったですね。業績が落ち行く中で、会社に誰もいない状況が続き、顔が見えないことへの不安が大きく膨らんだ時期でした。
─ それをどう持ち堪えていったんですか。
三原 やはり目の前の課題をしっかりと見つめ直して解決し、一歩ずつ進むということを積み重ねていきました。ちょうどコロナのタイミングが上場申請期のタイミングで、結局全然立ち行かなくなってしまいました。ですから再度また挑戦するための準備をしっかりすべく、いくつか事業を整理し投資配分を変えました。求人媒体事業の「しゅふJOB」にとにかく投資を集中させ、成長軌道をつくることで無事上場できました。
非正規雇用の活用をどう図るか
─ 現在日本の非正規労働者の割合は約４割です。人手不足を補うために非正規労働の活用は非常に重要ですが、このことについてどう考えていますか。
三原 現在は正社員か非正規労働かという雇用形態ではなく、働き方自体における自由度が正社員の中でも認められてきています。働き方における自由度が高ければ高いほど、優秀な人をより雇用できる時代に変化していますよね。
最近では特に、昼間は正社員として働く人の中で、優秀な人は夜も副業したいというニーズが高いです。大体月間30時間以内であればやりたいという人がたくさんいます。それを考えると、これからの時代はポートフォリオで組織を回す時代だとわたしは考えています。
正社員だけでなく、パートタイム、派遣、アルバイト、業務委託、副業、さまざまな働き方があり、AI導入で自動化することも可能です。組織全体をさまざまなオペレーションかつ雇用形態で、テクノロジー活用も含めて置き換えていくかということが重要だと思います。
