【日本】
機械受注（8月）08:50　
予想　0.5%　前回　-4.6%（前月比)
予想　5.8%　前回　4.9%（前年比)

【豪州】
雇用統計（9月）09:30
予想　2.2万人　前回　-0.54万人（雇用者数)　
予想　4.3%　前回　4.2%（失業率)　
予想　N/A　前回　-4.09万人（正規雇用者数)　
予想　N/A　前回　3.55万人（非常勤雇用雇用者数・前月比)

【英国】
鉱工業生産指数（8月）15:00
予想　0.1%　前回　-0.9%（前月比)
予想　-0.7%　前回　0.1%（前年比)

製造業生産高（8月）15:00
予想　0.1%　前回　-1.3%（前月比)　
予想　-0.9%　前回　0.2%（前年比)

貿易収支（8月）15:00　
予想　-220.0億ポンド　前回　-222.44億ポンド（商品貿易収支)
予想　-47.9億ポンド　前回　-52.6億ポンド（貿易収支)

【ユーロ圏】
ユーロ圏貿易収支（8月）18:00
予想　90.0億ユーロ　前回　124.0億ユーロ（季調前)
予想　68.0億ユーロ　前回　53.0億ユーロ（季調済)

【カナダ】
住宅着工件数（9月）21:15　
予想　25.0万件　前回　24.58万件（住宅着工件数)

【米国】
フィラデルフィア連銀景況指数（10月）21:30　
予想　8.0　前回　23.2（フィラデルフィア連銀景況指数)

NAHB住宅市場指数（10月）23:00
予想　N/A　前回　32.0 （NAHB住宅市場指数)

※米政府機関閉鎖の影響で米経済統計の発表は延期になる可能性
※米小売売上高、生産者物価指数、新規失業保険申請件数、企業在庫の発表は延期の見通し

※予定は変更することがあります