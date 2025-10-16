【日本】

機械受注（8月）08:50

予想 0.5% 前回 -4.6%（前月比)

予想 5.8% 前回 4.9%（前年比)



【豪州】

雇用統計（9月）09:30

予想 2.2万人 前回 -0.54万人（雇用者数)

予想 4.3% 前回 4.2%（失業率)

予想 N/A 前回 -4.09万人（正規雇用者数)

予想 N/A 前回 3.55万人（非常勤雇用雇用者数・前月比)



【英国】

鉱工業生産指数（8月）15:00

予想 0.1% 前回 -0.9%（前月比)

予想 -0.7% 前回 0.1%（前年比)



製造業生産高（8月）15:00

予想 0.1% 前回 -1.3%（前月比)

予想 -0.9% 前回 0.2%（前年比)



貿易収支（8月）15:00

予想 -220.0億ポンド 前回 -222.44億ポンド（商品貿易収支)

予想 -47.9億ポンド 前回 -52.6億ポンド（貿易収支)



【ユーロ圏】

ユーロ圏貿易収支（8月）18:00

予想 90.0億ユーロ 前回 124.0億ユーロ（季調前)

予想 68.0億ユーロ 前回 53.0億ユーロ（季調済)



【カナダ】

住宅着工件数（9月）21:15

予想 25.0万件 前回 24.58万件（住宅着工件数)



【米国】

フィラデルフィア連銀景況指数（10月）21:30

予想 8.0 前回 23.2（フィラデルフィア連銀景況指数)



NAHB住宅市場指数（10月）23:00

予想 N/A 前回 32.0 （NAHB住宅市場指数)



※米政府機関閉鎖の影響で米経済統計の発表は延期になる可能性

※米小売売上高、生産者物価指数、新規失業保険申請件数、企業在庫の発表は延期の見通し



※予定は変更することがあります

