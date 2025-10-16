10:30 田村日銀審議委員、金融経済懇談会挨拶

14:00 田村日銀審議委員、金融経済懇談会会見

17:30 日銀「市場調節に関する意見交換会」開催

22:00 ウォラーFRB理事、外交問題評議会出席（質疑応答あり）

ミランFRB理事、国際金融協会（IIF）年次総会出席（質疑応答あり）

バーFRB理事、イベント講演（質疑応答あり）

マン英中銀委員、国際金融協会（IIF）年次総会出席

ウンシュ・ベルギー中銀総裁、世界経済会議出席

23:00 ボウマンFRB副議長、連邦準備制度ストレステスト研究会議出席（質疑応答なし）

23:45 マン英中銀委員、コッハー・オーストリア中銀総裁、IMF世銀年次総会「金融政策の課題」講演

17日0:45 レーンECBチーフエコノミスト、国際金融協会（IIF）年次総会出席

1:00 ラガルドECB総裁、IMF世銀年次総会「変化する世界情勢の中での経済政策の形成」講演

米週間原油在庫統計

3:30 グリーン英中銀委員、JPモルガン投資家セミナー出席

5:15 ミランFRB理事、秋季世界経済会議出席（質疑応答あり）

7:00 カシュカリ・ミネアポリス連銀総裁、討論会出席（質疑応答あり）



※米政府機関閉鎖の影響で米経済統計の発表は延期になる可能性

※米小売売上高、生産者物価指数、新規失業保険申請件数、企業在庫の発表は延期の見通し



※予定は変更することがあります

外部サイト