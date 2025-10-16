10月12日放送の『ABEMAスポーツタイム』に、お笑い芸人のぱーてぃーちゃんが出演。日本最高峰のレース「スーパーGT」の魅力を紹介する中でメンバーの信子が、日本人には馴染み深い“ある人物”の血を引くドライバーを激推しした。

【映像】“国民的美少女”の母と父の姿

番組では今年のスーパーGTの基本ルールや見どころについて、ぱーてぃーちゃんが熱く解説。そんな中、ギャルキャラ担当の信子が個人的な“推し”だと語るのが、マレーシアで開催された第3選で優勝したフランス出身のジュリアーノ・アレジ（26）だ。

レーサーという職業とアレジという姓から分かるとおり、ジュリアーノの父親は元F1ドライバーのジャン・アレジ選手。つまり母親は、“国民的美少女”として親しまれた女優・後藤久美子で、日本名を後藤龍という。

そんなジュリアーノについて、信子は「普通に顔ファン」と言いながらも、彼が所属する名門チーム「Deloitte」にも触れ、「基本的に上位争いに絡むから、注目チームであり注目選手みたいな。顔だけじゃない」と熱弁した。

このトリビア情報に、番組コメンテーターの川粼宗則と槙野智章も大興奮。視聴者からも「アレジの息子！」「へー」「ごくみ今何してるんやろ」「父とそっくり」「ゴクミの息子デカいな」「渋いなー」などと驚きのコメントが多く寄せられていた。

（ABEMAスポーツタイム）