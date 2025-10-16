今回は、不倫相手の妻から慰謝料1000万を請求された女性のエピソードを紹介します。

「たかが不倫で…頭おかしいんじゃない？」

「同窓会で高校時代の元カレ（既婚）に再会し、不倫関係に。でも、実は私は元カレに恋愛感情なんてなく、『妊娠した』と嘘をつき、中絶費用をもらおうと思ったんです。

実はこれまでも同様の手口で何人もの男性からお金をもらってきたんですが、そのおかげで、私は無職だけど港区のタワマンに住み、ブランド物を好きなだけ買う生活をしています。

でも、元カレの奥さんにそのことがバレ、結局元カレから嘘の中絶費用をもらうことはできませんでした。さらに元カレの奥さんからは、不倫の慰謝料として1000万を要求されたんです。元カレの奥さんに対し、『ふざけんなババア！』『たかが不倫で……頭おかしいんじゃない？』と思い、怒りが止まりません。まぁでもこんなの払わなくていいですよね？」（体験者：30代女性・無職／回答時期：2025年1月）

▽ これぞ因果応報、という感じがしますね……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。