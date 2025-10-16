本日10月16日（木）よる7時54分〜（一部地域ではよる8時〜） 日本テレビ系で放送の「ぐるぐるナインティナイン」は、「前髪ぱっつんチェンジ」＆「カーナビの声 誰か当てたらゴチになります！」の2本立て！

「前髪ぱっつんチェンジ」は今一歩抜けきれない芸能人が、現状を打破するために前髪をぱっつんにしてイメージチェンジする好評企画。今回参戦したのは荒川（エルフ）、ハシヤスメ・アツコ、さとう珠緒、原田泰雅（ビスケットブラザーズ）。協力してくれる美容室は、コンテスト受賞歴もあるスタイリストが集結する「アピッシュ銀座」。イメチェンした姿は、河野純喜（JO1）、陣内智則、當真あみ、中条あやみがランウェイで見届ける。

ギャル芸人として注目を集めるエルフ荒川だが、ギャルタレント界はゆうちゃみやぱーてぃーちゃんなどまさに「群雄割拠」。「半端なギャルではいられない」と決意の断髪に挑む。當真は「格好いいイメージがあるからどうなるのか…」と疑心暗鬼だが、イメチェン後の仕上がりには会場中が「かわいい！」と拍手喝采。企画史上最高のクオリティーに中条も「よりエルフ感が増した！」と絶賛。

元BiSHのハシヤスメ・アツコはバラエティーで活躍するも少し落ち着いている現状に「もっとテレビに出たい」と参戦。人生初のぱっつんによる変貌ぶりには矢部浩之も「すれ違ってもわからへん」と衝撃。

約20年前「プンプン」とぶりっこキャラで大ブレイクしたさとうは、Z世代の河野から「ギャグかなんかですか？」と聞かれショック。中条が「クールビューティー感が増した」と言う“大人プンプン”とは？

2022年「キングオブコント」で優勝した原田は昨年上京したがブレイクしきれず、スタイリッシュでカリスマ性のある芸人を目指し断髪。仕上がりには河野「カリスマだ！」、當真「さわやかさが増している」と褒めるなか、中条は笑いが止まらず!? 果たしてこの中でネットニュースになるのは誰なのか？

「カーナビの声 誰か当てたらゴチになります！」は、ドライブをしながらカーナビの声を担当する有名人が誰なのかを当てるクイズ。初回は鈴木福、第二回は八嶋智人、第三回は西川貴教。今回も誰もが知っている有名人が声の主として参戦。ゲストは後藤輝基（フットボールアワー）、末澤誠也（Aぇ! group）、本田望結で、予想が外れた人はロケの食事代を割り勘することに。

声の主は東京・浅草めぐりが好きで、占いも好きだという。本田も浅草に行きつけの占いがあり「その人の言う通りに生きています」という告白に一同驚き。本田が岡村隆史に結婚相手にやめた方がいい男性のタイプを聞くと、その答えに末澤は「それ僕じゃないですか！」とツッコミ。

途中立ち寄ったレトロ喫茶では、名物ゆであずきのお味に末澤「あーうまっ！」、本田「美味しい」と満足。しかし天ぷらの老舗名店では江戸前天丼のオーダーで後藤と本田がひと悶着？今ハマっているというビーズアクセサリー作りにも挑戦するが、末澤と後藤に悲劇が…？

声の主については他にも刑事役のオファーが多い、音楽が趣味とヒントが出るが、自分を出さない見事な声色と突然登場する素に近い声に「聞いたことある」ものの正解が出てこない。末澤は「声覚えているタイプなので結構聞き分けられる」と自信。岡村は「ピタっとはまった」、矢部も「確信した」というが、果たして正解なるか？