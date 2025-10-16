シリーズ別で「iPhone 16」が強い！ スマホ人気ランキングTOP10 2025/10/16
「BCNランキング」2025年10月6日〜12日の日次集計データによると、スマートフォン（スマホ）シリーズ別の実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 iPhone 16（アップル）
2位 iPhone 17（アップル）
3位 iPhone 16e（アップル）
4位 iPhone 17 Pro（アップル）
5位 Galaxy A25 5G（SAMSUNG）
6位 Pixel 9a（Google）
7位 POCO X7 Pro（Xiaomi）
8位 iPhone 17 Pro Max（アップル）
9位 arrows We2（FCNT）
10位 moto g66j 5G（Motorola Mobility）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 iPhone 16（アップル）
2位 iPhone 17（アップル）
3位 iPhone 16e（アップル）
4位 iPhone 17 Pro（アップル）
5位 Galaxy A25 5G（SAMSUNG）
6位 Pixel 9a（Google）
8位 iPhone 17 Pro Max（アップル）
9位 arrows We2（FCNT）
10位 moto g66j 5G（Motorola Mobility）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。