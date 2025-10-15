エムエム6 メゾン マルジェラ × サロモン新作　限定仕様の「ACS PRO」が登場

「エムエム6 メゾン マルジェラ（MM6 Maison Margiela）」が、「サロモン（SALOMON）」とのコラボレーションコレクションから新作を発売する。シューズとアパレルを展開し、シューズはサロモンの「XT」モデルと「ACS PRO」モデルの2型をラインナップ。ACS PROモデルは10月16日から、XTモデルとアパレルは10月下旬から販売する。エムエム6 メゾン マルジェラの店舗、両ブランドの公式オンラインストア、一部セレクトショップで取り扱う。

同コレクションは、「パフォーマンスウェアとファッション、アウトドア機能と都会的な感性の境界を曖昧にするモジュラーシステムのドレス」というコンセプトを採用。現代の多層的なライフスタイルに向けたオールジェンダーワードローブとして展開している。

シューズは、ACS PROモデルをオールホワイト、イエロー × ブラックの2色で展開し、XTモデルではホワイトベース、ブラックベース、レッドベースの3つのカラーパターンを用意。価格は、ACS PROモデルが5万9400円で、XTモデルが8万300円。

アパレルは全4型を展開する。防水加工を施したダウン入りシェルを備えた「ウォータープルーフ ダウンパーカ」（24万3100円）や、2000年代初期のモトメッシュクルーネックを再構築したオーバーサイズの「モトメッシュ LS」（6万1600円）とセットアップのパンツ「モトメッシュパンツ」（5万9400円）、保温性と通気性に優れたフリース素材を使用した「ハイネックフリース」（6万8200円）をラインナップ。それぞれディープブラック、アビーストーン、オートミールヘザーの3色を用意する。

