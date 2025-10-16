　16日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比250円高の4万8060円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

50365.00円　　ボリンジャーバンド3σ
48849.20円　　ボリンジャーバンド2σ
48060.00円　　16日夜間取引終値
47816.00円　　5日移動平均
47672.67円　　15日日経平均株価現物終値
47333.40円　　ボリンジャーバンド1σ
46935.00円　　一目均衡表・転換線
45817.60円　　25日移動平均
45765.00円　　一目均衡表・基準線
44301.80円　　ボリンジャーバンド-1σ
42825.47円　　75日移動平均
42786.00円　　ボリンジャーバンド2σ
42300.00円　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
41270.20円　　ボリンジャーバンド3σ
41265.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
39569.65円　　200日移動平均


