日経225先物テクニカルポイント（16日夜間取引終了時点）
16日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比250円高の4万8060円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
50365.00円 ボリンジャーバンド3σ
48849.20円 ボリンジャーバンド2σ
48060.00円 16日夜間取引終値
47816.00円 5日移動平均
47672.67円 15日日経平均株価現物終値
47333.40円 ボリンジャーバンド1σ
46935.00円 一目均衡表・転換線
45817.60円 25日移動平均
45765.00円 一目均衡表・基準線
44301.80円 ボリンジャーバンド-1σ
42825.47円 75日移動平均
42786.00円 ボリンジャーバンド2σ
42300.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
41270.20円 ボリンジャーバンド3σ
41265.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
39569.65円 200日移動平均
株探ニュース
50365.00円 ボリンジャーバンド3σ
48849.20円 ボリンジャーバンド2σ
48060.00円 16日夜間取引終値
47816.00円 5日移動平均
47672.67円 15日日経平均株価現物終値
47333.40円 ボリンジャーバンド1σ
46935.00円 一目均衡表・転換線
45817.60円 25日移動平均
45765.00円 一目均衡表・基準線
44301.80円 ボリンジャーバンド-1σ
42825.47円 75日移動平均
42786.00円 ボリンジャーバンド2σ
42300.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
41270.20円 ボリンジャーバンド3σ
41265.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
39569.65円 200日移動平均
株探ニュース