「金正恩はテレポートできる」「気候変動は存在しない」と固く信じる人々…ほとんどの社会的集団が陥る「過激さのインフレ」のメカニズムとは

人種差別、経済格差、ジェンダーの不平等、不適切な発言への社会的制裁…。

世界ではいま、モラルに関する論争が過熱している。「遠い国のかわいそうな人たち」には限りなく優しいのに、ちょっと目立つ身近な他者は徹底的に叩き、モラルに反する著名人を厳しく罰する私たち。

この分断が進む世界で、私たちはどのように「正しさ」と向き合うべきか？

オランダ・ユトレヒト大学准教授であるハンノ・ザウアーが、歴史、進化生物学、統計学などのエビデンスを交えながら「善と悪」の本質をあぶりだす話題作『MORAL 善悪と道徳の人類史』（長谷川圭訳）が、日本でも刊行された。同書より、内容を一部抜粋・再編集してお届けする。

極端なイデオロギー

右も左も関係なく、社会的な集団のほとんどすべてが、過激さのインフレに陥っている。ある集団のイデオロギーが、そのイデオロギーの最も極端な形を信じている人々によって支配されてしまう。しばらくすると、その極端なイデオロギーが普通になる。その集団に加わりたい人や集団内で頭角を現そうとする者は、イデオロギーへの忠誠を証明しなければならない。そのため、過激化がさらに増す。こうして、金正恩がテレポートできるとか、かの“指導者”は決して間違わないなどと固く信じる集団が誕生する。

誰もそのようなナンセンスを信じないし、誰もそのようなナンセンスを信じている者がいるとは信じない。イデオロギーの過激化は、健全な理性への架け橋を燃やすことで信頼を得るためのシグナルだ。この現象は、左右関係なく政治スペクトルの全体に見られる。ある者は気候変動を否定し、ある者はワクチンの効果を疑問視し、ある者はユダヤ人の陰謀組織が世界経済を牛耳っていると信じて疑わない。どの社会運動も、そこに群がるペテン師、ニセ者、愚か者、異常者に対処する方法を見つけなければならない。

社会運動の悪用

どの社会にも、不当に不利益を被っている人もいれば、不当に多くの利益を得ている人もいる。そのような社会的不平等を減らすことは、現代が抱えている中心的な課題だ。しかし、そのための行動を起こすやいなや、その努力が悪用されるケースが必ず出てくる。少数派のメンバーが何らかの形で優遇されたり、特別な注目を集めると、被害者としての立場を誇張したり、完全にでっち上げたりすることにうまみが生じる。いわば社会的なミュンヒハウゼン症候群〔訳注：関心を得るために病気を装うなどする精神疾患〕が生じるわけだ。

たとえば、中欧系の血筋をもつモンタナ州出身の青い目をした白人のレイチェル・ドレザルはンケチ・アマレ・ディアロと名乗り、長年にわたりアフリカ系アメリカ人活動家を装っていた。カンザス州出身のユダヤ系女性であるジェシカ・クルーグはジェス・ラ・ボンバレーラと名乗って、イーストハーレム-そこに多く住むヒスパニック系の人々からは「エル・バリオ」と呼ばれていた-の高級住宅地化に反対した。そのような例は、確かに数こそ少ないが、ウォーク（WOKE）運動の目指すインクルージョンに対する信頼を損なう行為である。当然ながら、自分が抑圧されていると声を上げる人々のほとんどは嘘つきでも、詐欺師でも、精神的に病んだ人でもない。しかし、どんな社会運動も必ず新たなインセンティブ構造やニッチ構造を生み出し、ときにそれらが悪用されてしまうのである。

