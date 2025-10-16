　16日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比13.0ポイント高の3204ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

3288.94ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
3245.39ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
3204.00ポイント　　16日夜間取引終値
3201.83ポイント　　ボリンジャーバンド1σ
3192.80ポイント　　5日移動平均
3183.64ポイント　　15日TOPIX現物終値
3164.25ポイント　　一目均衡表・基準線
3164.25ポイント　　一目均衡表・転換線
3158.28ポイント　　25日移動平均
3114.73ポイント　　ボリンジャーバンド-1σ
3071.17ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
3053.88ポイント　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
3029.81ポイント　　75日移動平均
3027.62ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
2958.50ポイント　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
2830.60ポイント　　200日移動平均


