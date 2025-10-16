TOPIX先物テクニカルポイント（16日夜間取引終了時点）
16日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比13.0ポイント高の3204ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
3288.94ポイント ボリンジャーバンド3σ
3245.39ポイント ボリンジャーバンド2σ
3204.00ポイント 16日夜間取引終値
3201.83ポイント ボリンジャーバンド1σ
3192.80ポイント 5日移動平均
3183.64ポイント 15日TOPIX現物終値
3164.25ポイント 一目均衡表・基準線
3164.25ポイント 一目均衡表・転換線
3158.28ポイント 25日移動平均
3114.73ポイント ボリンジャーバンド-1σ
3071.17ポイント ボリンジャーバンド2σ
3053.88ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
3029.81ポイント 75日移動平均
3027.62ポイント ボリンジャーバンド3σ
2958.50ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
2830.60ポイント 200日移動平均
株探ニュース
3288.94ポイント ボリンジャーバンド3σ
3245.39ポイント ボリンジャーバンド2σ
3204.00ポイント 16日夜間取引終値
3201.83ポイント ボリンジャーバンド1σ
3192.80ポイント 5日移動平均
3183.64ポイント 15日TOPIX現物終値
3164.25ポイント 一目均衡表・基準線
3164.25ポイント 一目均衡表・転換線
3158.28ポイント 25日移動平均
3114.73ポイント ボリンジャーバンド-1σ
3071.17ポイント ボリンジャーバンド2σ
3053.88ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
3029.81ポイント 75日移動平均
3027.62ポイント ボリンジャーバンド3σ
2958.50ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
2830.60ポイント 200日移動平均
株探ニュース