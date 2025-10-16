グロース先物テクニカルポイント（16日夜間取引終了時点）
16日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比6ポイント安の736ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
802.36ポイント ボリンジャーバンド3σ
785.97ポイント ボリンジャーバンド2σ
771.50ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
769.59ポイント ボリンジャーバンド1σ
758.20ポイント 75日移動平均
753.20ポイント 25日移動平均
752.00ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
744.00ポイント 一目均衡表・基準線
741.60ポイント 5日移動平均
741.50ポイント 15日東証グロース市場250指数現物終値
736.81ポイント ボリンジャーバンド-1σ
736.00ポイント 16日夜間取引終値
728.00ポイント 一目均衡表・転換線
720.43ポイント ボリンジャーバンド2σ
706.01ポイント 200日移動平均
704.04ポイント ボリンジャーバンド3σ
株探ニュース
