　16日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比6ポイント安の736ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

802.36ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
785.97ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
771.50ポイント　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
769.59ポイント　　ボリンジャーバンド1σ
758.20ポイント　　75日移動平均
753.20ポイント　　25日移動平均
752.00ポイント　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
744.00ポイント　　一目均衡表・基準線
741.60ポイント　　5日移動平均
741.50ポイント　　15日東証グロース市場250指数現物終値
736.81ポイント　　ボリンジャーバンド-1σ
736.00ポイント　　16日夜間取引終値
728.00ポイント　　一目均衡表・転換線
720.43ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
706.01ポイント　　200日移動平均
704.04ポイント　　ボリンジャーバンド3σ


