バラバラの税金対応、一貫性のないプロモーション…「ニセコ」の成長を阻む”縦割り行政”を解決する「たった一つの方法」とは

今や世界的なスキーリゾート地となった北海道ニセコ。

世界中の富裕層スキーヤー・スノーボーダーを惹き付ける魅力は一体何なのか。なぜ観光・レジャー産業が大打撃を受けたコロナ禍下でも、ニセコだけが投資・開発され続けたのか…。そこには「客数より収益、消費より投資」が回す、新しい経済の姿があった。

国内外リゾート・富裕層ビジネス・地方創生にまで精通した著者が、ニセコの今と未来を徹底解説。2020年刊行『なぜニセコだけが世界リゾートになったのか』を一部抜粋・再編集してお届けする。

オールニセコは不可能か

こうした状況を行政や地元業者側もただ眺めてみていたわけではなく、さまざまな対応が試みられてきた。その最大の成果が、DMOの誕生だ。

国のDMO（観光地域づくり法人）に認定される「ニセコプロモーションボード（NPB）」は、所属会員からの年会費を財源として、ニセコエリアの広報宣伝および販促活動を行っている非営利機関だ。2007年に設立され、ニセコをオールシーズン対応の国際的滞在型リゾートへ成長させ、宿泊客数を拡大することを目標として、プロモーション活動を担っている。各種事業の多様な意見を取りまとめるため、理事会は選出された16名の理事と任命された5名の幹事および最高顧問、合計21名によって構成されている。

NPB組織概要（2020〜2022年）によると、ニセコを世界ブランドにした立役者の一人であるロス・フィンドレーやベン・カーらが代表理事や理事を務め、理事16名のうち外国人が10名と過半を占めている。ヒラフ、花園、ビレッジ、各スキー開発の代表企業、不動産会社などが加わったニセコのオールスターメンバーが揃ったといえる。最高顧問には、後志総合振興局長、俱知安町長、ニセコ町長、蘭越町長が就いている。オーストラリア出身者がトップとなり、外国籍が多数占める理事メンバーこそ、ニセコの多様性と国際性を象徴しよう。

しかし、これだけのメンバーが揃ったことで、逆説的ながら、利害関係を調整しつつ政策を決めて実行し、かつ実現していくのは大変だなと感じてしまう。NPBは、幕の内弁当のような全方位の施策に取り組むのではなく、たとえば、海外プロモーションPRや、ニセコブランド・パテントの維持管理に特化するといったやり方もあるのではないだろうか。

自治体合併によるメリット

ニセコが俱知安町とニセコ町から構成されているとは、外国人はむろん、ほとんどの日本人は知らない情報だろう。また、スキーリゾートも含め、その多くは俱知安町にあり、人口や予算規模などをみても、ニセコを語るには俱知安町がベースになるということも、一般的には知られていないだろう。たしかに、ここが俱知安町なのかニセコ町なのか、観光客にとっては大きな問題ではないのかもしれない。

しかし、ニセコリゾートが、開発と自然保護のバランスを取り、地元住民と事業者ともに飛躍を遂げるために、黒子であるべき地元の行政が行うことはただ一つ。合併してニセコ経済圏とニセコ行政圏を同一化することだ。

合併による、特に観光面でのメリットは2つある。1つ目は、民間企業の合併と同様に、庁舎や施設などの重複投資や運営を統廃合することでコストが削減され、その分、観光事業などへの資金捻出が可能となることだ。

2つ目は、ニセコにおける経済圏と行政圏のズレが解消し、一体となることで、たとえば宿泊税や環境事業税のエリア全体への導入、観光プロモーションやブランド戦略の統一化などが容易となり、ニセコの発信力が増し、ブランド力もより強化されることが挙げられよう。

俱知安町もニセコ町も、開発と環境のバランスを取りながら、ニセコリゾート発展のために、各スキーリゾートの道路や上水道の整備、道路標識やホテル、飲食店の英語表記を促進し、ネット環境の整備などを行ってきた。この先も、ホテルなど開発増加に伴う上水道や道路の整備、北海道新幹線の新駅周辺整備など、観光に関わるインフラ整備は増える一方のなかで、各自治体だけでの対応に限界も見えてきている。

また、ニセコ町は環境基本条例を制定しており、無秩序な開発を防ぎ、景観や水資源保護などのために、町との事前協議や住民説明会を求めるなど、環境保護に努めている。俱知安町では2019年11月、観光のための財源確保を目的に、法定外目的税「宿泊税」の徴収を始めている。現在は両町でバラバラの対応となっている、こうした各々独自の施策も、ニセコエリア一体で導入することで、開発促進と環境保護のバランスをより取ることになろう。

