「闇将軍」として君臨し続けた田中角栄が、カネを集め配り続ける中で「見失ったもの」…戦後保守の堕落

安倍元首相の死からわずか3年。なぜ自民党はかくも凋落したのか？

長らく日本を支配してきた自民党政治が揺らぎつつあります。

参院選の結果を受けて、今後の政治状況はどう変わっていくのか？

講談社現代新書の新刊『自壊する』（菊池正史 著）は、第一線で活躍してきた政治ジャーナリストが混迷を続ける政治状況を読み解く「政治ミステリー」です。

本記事では、〈「これで日本はもう中国に攻めてくることはない」と周恩来を驚かせた、田中角栄の『日本列島改造論』とは〉に引き続き、田中角栄の政治についてみていきます。

※本記事は、菊池正史『自壊する』より抜粋・編集したものです。

大衆性と金権体質

田中角栄によって政治の「大衆化」は完成することになる。

「無名の大衆の海の中から、田中は世の中に出てきた」（『駕籠に乗る人 担ぐ人──自民党裏面史に学ぶ』集英社文庫61頁）

秘書の早坂があえてそう強調したように、田中以前の「政治の大衆化」は、吉田らエリート官僚による「上からの大衆化」だった。

田中は、1957年7月に戦後最年少の若さで岸内閣の郵政大臣に就任すると、一斉にテレビ免許を認可して、全国で民放テレビを見られるように準備を急いだ。自らもテレビ番組に出演し、浪曲の「天保水滸伝」や「杉野兵曹長の妻」などを披露した。田中が郵政大臣時の週刊誌は、その庶民性をこう評していた。

子供や主婦を中心に「大臣に心から親しみを感ずる」という「ファン・レター」もたくさん（テレビ）各局に来たという。また手紙のなかには全逓組合員から「浪花節けっこう、歴代の大臣にこれまで感じたことのない親近感を覚える」というものもあった。（「週刊朝日」1958年2月9日号）

田中自身も、大衆と政治の関係について、こう述べている。

「政治は要するに人間の問題に帰する。政治家が、堅い政治とは全く別のものをやって、その人間的な温かさに大衆が親しみを覚える。そこで、関心の薄かった政治というものを考えてくれるのに少しでも役立てばいい」（同前）

大衆の中から這い上がってきた田中は、カメラの向こうに大衆を見るのではなく、自ら大衆に歩み寄り、大衆の中に溶け込んで政治を行った。

田中を直接取材したことのない私に、田中の実像を語ってくれたのが藤井裕久だ。98年末から私は、小沢一郎が率いる自由党を担当したが、藤井は幹事長だった。以後、担当を外れてからも長く取材を続け、ともに田中の時代を含めて新書にまとめたこともある。

大蔵官僚だった藤井は、1971年7月、佐藤内閣で官房長官だった竹下登の秘書官として官邸に入った。その後、田中内閣が発足し官房長官は二階堂進に替わったが、「事務方の継続が必要だから」と言われて、藤井は秘書官を続投した。

佐藤政権を知る藤井は、田中にしばしば直接呼ばれたという。首相としてご祝儀を払う場面になると、田中は、藤井に「こういう人の場合、佐藤さんはいくら包んでいたんだ」と聞いた。「佐藤さんの場合は5万円でした」と言うと、「よし15万円だ」となった。大概の場合、佐藤の3倍だったそうだ。

ある日、田中がこう言ったという。

「藤井君、私はね、谷川岳をぶっ潰すんだ。そうすれば新潟の雪はなくなるし、上州名物の空っ風もなくなる。そして、そこで出た土を使って東京湾を埋め立てて、でかい島をつくるんだ」

藤井が驚きながら、「それは神への冒涜じゃないですか」と言うと、

「知った風なことを言うな。お前みたいな都会育ちに何がわかる。雪のつらさがわかってたまるか」

と怒ったそうだ。田中が谷川岳を潰すという話を初めての選挙演説でもしたというのは有名な話だが、田中ならではの豪快なエピソードだ。

3分の2民主主義

しかし、「田中さんの豪快さは、決して強引さではない」と藤井は語っていた。田中は藤井に「物事を進めるには、少なくとも3分の2の賛成が必要だ」と言ったそうだ。藤井は「何がなんでも自民党という人が世の中の2割から3割。何となく賛成、反対はしないという人が3割から4割。これがグレーゾーンということです。これを合わせてだいたい3分の2の人が賛成してくれれば、反対派も仕方がないと思うようになる」と田中の真意を私に説明した時がある。

当然のことながら民主主義の意思決定は「多数決」が原則だ。「数は力なり」とは派閥の論理を批判するときに使われる言葉だが、理屈だけで考えれば民主主義とはそういうもので、1票でも多い方が勝ちは勝ちだ。しかし、戦後の「本流」は、1票多いだけの「多数」をよしとしなかった。1票多いより、1万票多い方が、より強い多数派である。1万より10万、10万より100万多い方がより強い発言力を持つと考えた。

支持層をどんどん拡大し、「反対はしない」というグレーゾーンも含めて概ね3分の2の支持を獲得すれば、社会全体が納得するし、3分の1程度の反対派がいることが健全な社会を担保する。いわば「3分の2民主主義」が、戦後の保守本流の暗黙のルールだった。

「この世に絶対的な価値などない。ものはすべて比較だ。外国人はものごとを白か黒かと割り切ろうとするが、娑婆はそれほど単純じゃない。黒と白の間に灰色がある。どっちとも言えない。真理は中間にある」（『オヤジとわたし』集英社文庫216頁）

「頂上を極めるためには、敵を減らす。自分に好意を持ってくれる広大な中間地帯を作りあげる。これがどうしても必要だ」（傍点筆者、『駕籠に乗る人 担ぐ人』82頁）

田中角栄の言葉として早坂が伝えている。

田中は、ロッキード事件で有罪判決を受けて以降も、「自民党議員の8割は俺とつながっている」と豪語した。「3分の2」の支持にとどまらず、できるだけの「多数」にこだわった。それこそが「広大な中間地帯」だった。

「できるだけ多くの人たちから幅広く支持を得るために大切なものが根回しです。田中さんは根回しの達人だった」

とは藤井の言葉だ。

自分だけの正義を振りかざせば必ず対立する。最悪は戦争だ。それを避けるために必要なものが、妥協であり、分配である。多様な意見、渦巻く欲望を、足して2で割り、3で割る調整だった。それは、かけひきであり、取引であり、義理と人情、智恵と打算、恫喝と懐柔が錯綜する究極の談合である。田中は、その世界の達人だった。

堕落する戦後保守

田中は「広大な中間地帯」と一体化し、多くの人々が、等身大のリーダーとして支持した。すでに金権の「黒い噂」もささやかれていた田中だが、首相に就任した際には、その「大衆性」が評価され、期待の声が高まった。

多くの新聞社が親しみを込めて「角さん」と書いた。「今太閤」、「コンピューター付きブルドーザー」と呼び、「出ました"庶民派"総裁」「"密室政治"吹っ飛ばせ」（「読売新聞」72年7月5日夕刊）、「たたき上げ、行動の男」（「朝日新聞」72年7月5日夕刊）、「数字と庶民的な表現ポンポン」（「朝日新聞」72年7月6日）と持ち上げたのだ。

ところが、その人気が長続きすることはなかった。田中は金権政治の権化として凋落することとなる。74年の参院選は数百億円とも言われた企業献金をばらまき、自らもその資金から調達したヘリコプターで全国を飛び回った。選挙後には選挙違反で大量の検挙者を出し、その批判が田中に集中した。経済では、日本列島改造論が地価高騰を誘引し、それに73年のオイルショックが拍車をかけて、インフレが人々の生活を直撃していた。

決定打となったのが、74年10月に「文藝春秋」11月特別号に掲載された立花隆の「田中角栄研究──その金脈と人脈」と、児玉隆也の「淋しき越山会の女王」だった。これで金脈と女性問題の闇が暴露され、田中は退陣に追い込まれた。その後、76年7月にはロッキード事件で逮捕され、庶民のヒーローだった「今太閤」は、下品な成り上がり、ダーティーな「巨悪」の象徴に貶められた。

「戦後日本政治にマネークラシー・システムを確立したのは田中である。そして、なりふり構わず自分でカネを集め、そっくり散じてきた。その終着駅がロッキード事件である」（『宰相の器』31頁）

こう振り返った秘書の早坂は、「今太閤」に祭り上げた直後に、「刑事被告人」として叩きまくる「大衆性」にこそ、「マネークラシー」の病理があるという。「democracy」とは「demos（大衆・民衆）」の「cracy（支配）」であり、「moneycracy」とは「money（カネ・金権）」の「cracy（支配）」である。わかりやすく言えば「金権政治」だ。

「選挙と日常の政治活動にカネがかかりすぎるという日本政治の病根は、日本の社会風土に深く根ざしている。これが現実だ。／現行中選挙区制の矛盾のほかに身勝手な選挙民の大群が日本中にひしめいている。有権者は、聖人君子、聖処女ばかりではない。移り気なエゴイストの集団がどこにでもいる。飲み、食い、ねだり、たかりの構造は、日本の伝統的なムラ社会、身内社会で不死鳥のように生きて、羽ばたいている。一朝一夕に息の根を止められない」（同前216〜218頁）

新聞記者出身の早坂は、自民党に群がる人々を、記者ならではの距離感で客観視している。「金権」を半ば当然視する早坂の見方は、今となっては、当然、受け入れられるものではないが、そこに人間性の露骨な一面があることも確かであろう。

その早坂が秘書になって田中からすぐに教わったことは、カネ配りの作法だったという。

「ほら、くれてやる。ポン。なんていう気持ちが、お前に露かけらほどもあれば、相手もすぐわかる。それでは百万円の金を渡しても、一銭の値打ちもない。届けるお前が土下座しろ」（『駕籠に乗る人 担ぐ人』72頁）

「カネはハダカで渡すな。失礼になる。必ず祝儀袋に入れろ。チップは千円、三千円、五千円の三通りだ。（中略）袋は小さな奴にしろ。大きい袋にわずかしか入っていないのでは、もらってもありがたみがない。人間とは、そうしたもんだ」（同前75頁）

田中は普通の人が、むき出しにできない欲望のベールを、そっと剥ぎ取ってくれた。恥ずかしいことではない、それが人間なんだと。大衆の欲望、エゴイズムを許し、受け入れ、毎朝、自らが陳情を受けた。公共事業はもちろん、仕事の斡旋、借金の相談、果ては冠婚葬祭まで自らさばいたという。秘書たちに「約束は必ず果たせ。できない約束をして蛇の生殺しはするな」と指導したそうだ。

田中は、首相の座から転落し、刑事被告人となっても、1985年に脳梗塞で言葉を失うまで、「闇将軍」として君臨し続けた。その人気と実力を支えていたものが、人々の欲望だった。それを煎じ詰めればカネとなることを田中は知っていた。時にカネは誠意でもある。貧苦の人にとって、清貧の哲学や、慰めの言葉は、えてして無意味だ。黙ってカネを出してくれる人に、どれだけの真心を感じ、助けられるか、本当に苦労した人なら理解できるはずだ。

ただ、田中が、必死にカネを集め、必死に配り続ける中で、見失ったものは、欲望に満ちた人間も、一方では正義を求めるという二面性だ。時代は安定し、人々には平和な時代ならではの倫理観が芽生え始めていた。

田中にベールを剥いでもらった「むき出しの欲望」が、豊かさのための「必要悪」ではなく、グロテスクで下品なものと映るようになったのではなかろうか。田中を巨悪として叩き続けた理由は、自分たちが「今太閤」と持ち上げたことへの呵責に苛まれたこともあろうが、自らの内面に宿る「小悪」からは目を逸らしたいという欲求もあったように思える。それは見せかけの正義感かもしれない。しかし、多くの人たちに、見せかけでも正義を求めるような余裕ができたということだ。田中が解放し、一体化し、体現したはずの「大衆性」が、時代とともに変質しつつあったのだ。

＊

さらに〈安倍元首相から3年…自民党大敗の裏で広がる「右派ポピュリズム」と「参政党」の熱狂〉では、「日本人ファースト」という言葉によって表面化した「右派ポピュリズム」などの点について詳しくみていきます。

【つづきを読む】安倍元首相から3年…自民党大敗の裏で広がる「右派ポピュリズム」と「参政党」の熱狂