「貧乏な日本人よりインド人を狙え」ココイチがここへきて”カレーの本場”進出に強気のワケ

大幅な値上げから1年、「カレーハウスCoCo壱番屋」（以下、ココイチ）の客離れが止まらない。今年9月の既存店客数は前年同月比で95.8％。これで'24年9月から13ヵ月連続で客数が前年割れを記録した形となる。

こだわりや独自性のあるカレーとは一線を画し、誰が食べても“それなりに美味しい”。そんな万人受けする味で人気を博してきたココイチのカレー。だが、いつしか客単価は1200円台を超え、気軽に注文することもままならなくなってきている。

このまま物価高が進めば、日本の消費者が許容できなくなるレベルで値上げが進行していく――。事実、すでにココイチは成長が鈍化した日本に見切りをつけ、“新天地”への挑戦を目指している。

「インドで100店舗出店」を表明

国内市場の成長が鈍化する中、ココイチは海外市場に活路を見出しつつある。同チェーンを運営する株式会社壱番屋が10月6日に発表した2025年3〜8月期の連結決算によれば、海外売上高は全店ベースで約90億円（前年同期比1.7％減）となっている。

現在ココイチは12の国と地域に展開しており、通期出店計画によれば、海外店舗数はタイ46店舗を筆頭に、台湾43店舗、韓国41店舗など計224店舗を見込んでいる。

ちなみに今年5月にはグアム1号店をオープン。初日に約100名の行列ができ、今なおその盛況ぶりが続いているという。また、新たにアメリカ本土へ2店舗出店をすでに決めているなど、従来のアジア圏以外でも存在感を高めようとしている。

そんな中、ココイチが本腰を入れて出店攻勢をかけようとしているのが、“カレーの本場”インドだ。壱番屋の葛原守社長に取材した日本経済新聞の報道によれば、〈（今年）8月時点で2店舗展開するが、今後10年で約100店に増やす〉という。

ココイチがインドに初出店を果たしたのは'20年のこと。周知の通り、同国は人口約14億6700万人を持つ巨大マーケット。人口は今も伸長しており、'22年には中国を抜いて世界1位となっている。

そんなインドでココイチが提供するのは、現地に浸透しているスパイスカレーではなく、ヒンズー教やイスラム教など宗教上の制約には配慮しつつも、あくまで「日本式のカレー」だ。豚肉や牛肉を使わず、野菜とチキンをベースに、肝心のルーは日本から輸入したものを使用。また、チキンカツなどバリエーション豊かなトッピングも提供している。

では、本当に「100店舗出店」は実現可能なのだろうか。

限界を迎える日本市場に比べれば…

肝心の価格設定を見ていこう。客単価は900ルピー（約1500円）ということで日本と相違ない。インドにおけるひとり当たりの国民純所得（2023年〜2024年度）は18万8892ルピー、日本円に換算すると約32万円となっている。

都市部と地方で収入の格差はあるとはいえ、インド人にとってココイチのカレーは日本人以上に安くない値段である。ただ、ココイチもそこは織り込み済みで、「日常使いというよりはハレの日需要を取り込みたい」と考えているようだ。

実際、その戦略は今のところ当たっているようで、1号店のオープン当初こそ観光客や現地在住の日本人の来店も多かったが、今では来店客の約8割が現地の人だという。ココイチの強みである味のカスタマイズ化と豊富なトッピングは、カレー発祥の地でも十分通用することがよくわかる。

そう考えると、今後10年で100店舗出店という計画もけっして夢物語ではないかもしれない。確かに、現在インドにある2店舗の売上高は年間約1億円、ココイチ全店舗の総売上高の約0.1％にすぎない。だがそれでも、インド市場が魅力的に映る理由はある。

日本国内の出店余地は年々狭まり、ココイチの新規出店は年10店舗ほどにまで制限されているのが現状だ。また、創業から50年が過ぎ、国内にはたくさんのヘビーユーザーがいる一方、若年層の間では値段の高さゆえ、「カレーはココイチ」という考えが薄れつつあるように思える。客層の世代交代が上手くいってない――そんな懸念すらある。

なにより「世界最大のカレー専門チェーン」としてギネス世界記録に認定されているココイチ。その地位を維持するためにも、世界最大の市場をもつインドに出店攻勢をかけるのは、至極当然の流れと言えるのかもしれない。

