【ワシントン＝阿部真司】米国防総省が新たに導入する取材要領をまとめた指針を巡り、米主要メディアは１４日、受け入れを拒否した。

報道の自由を規制する内容に反発が広がり、トランプ大統領寄りの保守系ＦＯＸニュースを含め、国内外ほぼ全てのメディアが署名を見送ったとみられる。

ＦＯＸニュースやＣＮＮなど米主要テレビ５社は共同声明で、指針は「記者が安全保障上の重要問題を国民や世界に伝えることを制限する内容だ」と批判した。ニューヨーク・タイムズやワシントン・ポストなども署名を拒否。各メディアは取材許可証を失うことになる。米メディアで署名したのは、トランプ氏を支持する右派メディア「ワン・アメリカ・ニュース」のみとみられる。

同省の指針では、許可なく情報を開示した軍関係者は刑事責任を問われる可能性があるとした。一方、メディア側については、非公開情報の提供を軍関係者に求めた記者を「安全保障上のリスク」とみなす可能性があるともしていた。

読売新聞は署名しなかった。米メディアや本紙を含む外国メディアが加盟する国防総省記者協会は８日の声明で「報道の自由を抑圧する」として、指針への懸念を表明していた。