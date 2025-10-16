【専門家の目｜高萩洋次郎】鈴木淳之介のプレーに脚光

日本代表は10月14日、国際親善試合でブラジル代表と対戦し3-2で歴史的な初勝利を飾った。

この試合でプレーしたDF鈴木淳之介について、元日本代表MF高萩洋次郎氏が称賛している。

ブラジル相手に臆することなく、むしろ手玉に取っていた。日本代表は先に2点を先行される苦しい展開も、後半に3得点を奪って逆転。ブラジル相手に史上初の勝利を挙げた。

22歳の鈴木淳之介は、パラグアイ戦に続いて3CBの左で出場したが、圧巻のプレーを披露。「ディフェンスラインの選手の怪我が続出していて、今回渡辺（剛）選手と鈴木選手が2試合とも出て、かなりレベルの高い相手に対してもしっかり彼らの良さを出してプレーできていた。ディフェンスラインは誰が出ても遜色なくできたのは今後の日本にとって凄くプラスですし、収穫だと思います」と、全体の印象を高萩氏は語った。

そのなかで特にビルドアップ面に注目。鈴木は両試合で、相手にプレスをかけられても慌てて蹴り出すことなくつなぎ、ただつなぐだけではなく相手のベクトルを折るプレーや、1個持ち運んでからパスをするなど工夫が見られた。

「全然焦ってない、落ち着きが凄いなと。相手の動きを見て自分のプレーを変え、相手が足を止めざるを得ないようなボールの持ち方をする。さらに1個タイミングをずらして逆を取るのが上手い。ボールを受ける周りの選手も楽にプレーできるし、次のプレーが楽になる選択をしている印象です」と、高萩氏も感嘆した。

さらに守備面でも、今季イングランドのチェルシーに加入からすぐに活躍している18歳新星FWエステヴァン相手にも2度デュエルに勝利するなど、身体能力の高さを見せつけた。6月シリーズで代表デビューを飾った新鋭のさらなる活躍に期待が寄せられる。（FOOTBALL ZONE編集部）