『1人1本』買った方がいいかも！【ハニーズ】楽ちんなのに美脚見え！「優秀パンツ」

シルエット・はき心地・お手入れ・ディテールのすべてにこだわった【ハニーズ】の名品パンツシリーズ「美ージー」に大注目！ 今回は、より脚をすらりと見せてくれそうなテーパードと、体型カバーも叶いそうなストレートの2タイプをピックアップ。きれいめにもカジュアルにも活躍しそうな「優秀パンツ」で、秋のおしゃれをアップデートしてみて。

脚のすっきり見せが叶いそうな「テーパードパンツ」

【ハニーズ】「美ージーテーパード」\2,980（税込）

こちらは「美脚効果も抜群」（公式オンラインストアより）な、「美ージー」シリーズのテーパードパンツ。裾にかけてほどよく細くなるラインが、脚をすらりと見せてくれそう。腰まわりにはゆとりがあり、動きやすそうなのも魅力です。公式オンラインストアによると、マシンウォッシャブル & シワになりにくいという、忙しい毎日にうれしい機能付き。きれい見えと快適さを兼ね備えた、頼れる一本といえそう。

選べる丈でより自分にフィットする一本が選べる！

センタープレスが縦のラインを強調し、スタイルアップを叶えてくれそうな一本。股下60cmと63cmの2丈から選べる仕様で、身長や靴の高さに合わせてジャストなバランスに調整できそうです。こちらの画像で着用しているのは、公式オンラインストアで「長すぎず短すぎない、絶妙な丈感」と紹介されている股下63cmタイプ。ブラウスをインしてベルトをプラスすれば、より脚長効果が発揮されそうです。

広がりすぎないシルエットが嬉しい「ストレートパンツ」

【ハニーズ】「美ージーストレート」\2,980（税込）

公式オンラインストアで「ストレッチの利いた落ち感素材とウエストゴムでストレスフリーなはき心地」と紹介されている、「美ージー」シリーズのストレートパンツ。深めの股上で、しゃがんだり動いたりしても安心感のありそうな設計です。ワイドすぎないシルエットで、すっきりとした雰囲気をアシスト。公式オンラインストアによると、マシンウォッシャブルとシワになりにくい機能付きとのことなので、忙しい毎日の頼れる相棒になってくれそうです。股下62cmと股下65cmの選べる2丈展開。

体型をほどよくカバーしつつ美脚見えが叶いそう

フロントはベルトループ付きのきれいめデザインだから、タックインスタイルもすっきり決まりそう。フェイクポケットや目立たないステッチなど細部まで計算され、どこから見ても美しく見えそうな心強い一本となりそう。テーパードよりもゆとりがあるシルエットで、体のラインを拾いにくそうなのも◎ 休日はゆるっとスウェットを合わせてリラクシーに、通勤日はブラウスで上品にと、シーンを問わず美脚見えをキープしてくれそうです。

