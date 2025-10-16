国民スポーツ大会陸上

滋賀・平和堂HATOスタジアムで3日から5日間行われた第79回国民スポーツ大会（国スポ）の陸上競技。女子400メートルを主戦とする青木アリエ（静岡・日体大3年）は成年女子300メートル、成年少年女子共通4×100メートルリレーに出場した。9月の東京世界陸上は混合4×400メートルリレーのメンバーに選出されるも、出場機会なし。無念の落選から20日。「応援してくれる人に、元気に陸上をやっている姿を見せたかった」と3本のレースを走り切ったが、心の傷は癒えない。それでも来季へ向けて意欲を語った。（取材・文＝THE ANSWER編集部・山野邊 佳穂）

世界陸上開幕の3日前。メンバー落選を伝えられた。

「51秒台を出した時よりも練習のタイムは良くなっていて、世界陸上で走れると思っていた。予選後も、もしかしたら決勝を走れるかなと思ったけど走れなくて……」

大会初日（9月13日）に行われた混合4×400メートルリレー。今泉堅貴、井戸アビゲイル風果、吉津拓歩、松本奈菜子の4人で挑んだ日本は、予選で日本記録をマークして決勝進出。青木は史上初の快挙を、スタンドから見届けることしかできなかった。

どうしても立ちたかった舞台。「『何のために陸上をやっているんだろう』と、どん底に落ちた感じ」。喪失感は大きかった。

5月の静岡国際で日本記録（51秒75）よりも速い51秒71をマーク。陸上界の新星として、注目を浴びる存在となった。当初はペルー国籍だったが、6月に日本国籍を取得。7月の日本選手権に初めて出場するも、6月上旬に右手人さし指の骨にヒビが入るアクシデントの影響もあり3位だった。世界陸上は混合4×400メートルリレーのみで選出されていた。

青木が国スポに出場した理由とは「応援してくれる人に…」

無念の落選から20日。青木は10月3日、故郷・静岡のオレンジのユニホームをまとい、平和堂HATOスタジアムのスタートラインに立った。

成年女子300メートル予選で38秒04を記録。決勝は棄権したが、成年少年女子共通4×100メートルリレーでは1走で予選、準決勝に出場し、3本のレースを走った。「応援してくれる人に、陸上を元気にやっている姿を見せたかった」と出場の理由を明かす。

「大学の顧問の先生が世界陸上期間中もずっと一緒にいてくださって、見捨てられなかったことが心の支えになった。国スポは、静岡の先生や後輩たちとお話できて、少しずつ『陸上楽しいな』と思える大会になりました」

そう前向きに話したが、本当は心の傷は癒えていない。取材では涙が溢れ出す場面もあった。「シーズンオフしたら1か月くらいはトラックを見たくない（笑）」。それでも周囲の支えを受けて、再出発を切った。

これまでも順風満帆な陸上人生だったわけではない。東海大翔洋高（静岡）2年時にインターハイで6位入賞も、そこから体重管理に苦労しスランプに。タイムは1分台にまで落ちた。日体大1年時のオフに体と対話しながら8キロ減量し、2年時に日本インカレを制覇。日本のトップレベルにまで這い上がってきた。

来年は名古屋で日本選手権、アジア選手権が行われる。もう悔し涙は要らない。今度は日の丸のユニホームを着て、きっと。

「陸上をやりたいと思う時までお休みして、気持ちを作り直してから色々な種目、練習に挑戦していきたい。アジア選手権が大きな目標。日本選手権では日本記録を更新したい」

越えた壁の分だけ強くなる。



（THE ANSWER編集部・山野邊 佳穂 / Kaho Yamanobe）