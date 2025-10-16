遠足から帰宅した息子が「お母さん、最低！」って、え！？ その理由は、私の『痛恨のミス』だった

家事や育児に仕事……そんな多忙な日々を送るなかで、ついうっかりの“やらかし”経験は誰にでもあるのではないでしょうか？

今回は、楽しみにしていた子どもの学校行事で【あるある】？ な大失敗が発生。

筆者の友人から聞いた、うっかり失敗談をご紹介します。

遠足にお弁当

私のせいでお弁当を台無しにしてしまったのに、お弁当を作ってくれたことへの感謝の気持ちをちゃんと伝えられる息子に、より申し訳なさが増してしまいました……。

その日の夕飯は息子の大好きなメニューを作ってあげて、上機嫌になった息子に遠足の話をたくさんしてもらえたのでした。

【体験者：30代・女性主婦、回答時期：2024年8月】

※本記事は、執筆ライターが取材した実話です。ライターがヒアリングした内容となっており、取材対象者の個人が特定されないよう固有名詞などに変更を加えながら構成しています。

Illustrator：あすおかあすか

FTNコラムニスト：一瀬あい

元作家志望の専業ライター。小説を志した際に行った女性への取材と執筆活動に魅せられ、現在は女性の人生訓に繋がる記事執筆を専門にする。特に女同士の友情やトラブル、嫁姑問題に関心があり、そのジャンルを中心にltnでヒアリングと執筆を行う。